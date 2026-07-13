Así fue la última entrevista de Sam Neill antes de su muerte: «Estaba desesperado y parecía que me iba a morir»

Sam Neill, el inolvidable Alan Grant de Jurassic Park, ha fallecido este 13 de julio de 2026 en Sídney a los 78 años, según ha confirmado su familia en un comunicado. La pérdida, descrita como «repentina e inesperada», llega apenas tres meses después de que el propio actor anunciara que había superado el cáncer de sangre contra el que llevaba luchando casi cinco años, y de que relatara en una entrevista los momentos más duros de aquella batalla.

En aquella entrevista, concedida a la cadena australiana 7News el pasado abril, el actor neozelandés relató con crudeza los momentos más duros de su enfermedad, justo antes de anunciar que había logrado superarla. Neill explicó que llevaba años recibiendo quimioterapia para tratar su linfoma angioinmunoblástico de células T, un proceso que él mismo calificó de «bastante miserable», pero que lo mantenía con vida. El problema llegó cuando ese tratamiento empezó a perder eficacia: «Las cosas se empezaron a poner un poco serias. Estábamos todos desesperados», relató el actor. Fue en ese momento cuando pronunció la frase que más repercusión ha tenido de toda la entrevista: «Estaba desesperado y parecía que estaba a punto de morir».

Un ensayo clínico como última esperanza

Con el tratamiento convencional agotado, Neill entró en un ensayo clínico de una terapia CAR-T, una forma de inmunoterapia que modifica genéticamente las células sanguíneas del propio paciente para que reconozcan y ataquen el cáncer. El propio actor reconoció la incertidumbre de aquel momento: «Estábamos navegando hacia aguas desconocidas. Nadie sabía con exactitud qué podíamos esperar». Neill llegó a definirse a sí mismo como el «Paciente Cero» de aquel ensayo, consciente de que era de los primeros en probar esa vía de tratamiento para su tipo concreto de linfoma.

La noticia que cambió todo

Semanas después, los resultados confirmaron que el cáncer había remitido por completo. Neill compartió la noticia también en Instagram, donde quiso dejar claro que el mérito no era suyo: «No es un milagro, es la ciencia en su máxima expresión», escribió, agradeciendo el trabajo de quienes se dedican a la investigación médica. Visiblemente emocionado, el actor llegó a bromear con su próximo objetivo profesional: «Ya es hora de que haga otra película».

Una reflexión sobre la muerte que ya había compartido antes

No era la primera vez que Neill hablaba abiertamente de su relación con la enfermedad y con la idea de la muerte. Ya en 2023, tras revelar su diagnóstico en sus memorias ¿Alguna vez te dije esto?, había asegurado que no le tenía miedo a morir, aunque sí le «molestaría», matizó, porque todavía había cosas que le gustaría hacer.

Un testimonio para visibilizar la investigación contra el cáncer

Pese a reconocer que hablar de su enfermedad no le resultaba cómodo, Neill decidió hacerlo público con un objetivo concreto: visibilizar la importancia de los tratamientos innovadores para que más pacientes puedan acceder a ellos. En esa línea, respaldó activamente a la Fundación Snowdome, una organización australiana dedicada a financiar la investigación y los ensayos clínicos contra el cáncer de sangre.

Aquí se puede ver la entrevista, aunque no se puede compartir debido a que la cadena 7News no permite compartir sus contenidos de YouTube en otras páginas. En ella habla de su situación y de cómo este tratamiento estará en breve al alcance de los ciudadanos.

Su fallecimiento, según ha explicado la propia familia, se ha producido por causas ajenas a este cáncer, del que Neill ya se había recuperado por completo.