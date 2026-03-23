Terelu Campos habla en ‘Supervivientes 2026’ sobre el embarazo de Alejandra Rubio: «Me dio pena…»
La hija de María Teresa Campos sorprende con una confesión
Hace tan solo unos días, durante su paso por De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, Alejandra Rubio confirmó una noticia bomba. ¿A qué nos referimos, exactamente? A que va a ser madre por segunda vez. Una información que, como era de esperar, generó todo tipo de reacciones, no solamente entre los espectadores, sino también en la familia Campos. Un claro ejemplo lo encontramos en José María Almoguera, que, a pesar de ser su primo, se había enterado igual que el resto de seguidores del programa. En cuanto a su madre, Terelu Campos, no puedo ocultar la enorme alegría que estaba sintiendo. No solamente lo dejó claro en De Viernes, sino también en el plató de Supervivientes 2026, al que acude habitualmente como colaboradora. En la parte de Mediaset Infinity, en la gala de este domingo presentada por Sandra Barneda, Terelu Campos ha vuelto a pronunciarse sobre el segundo embarazo de su hija.
Todo comenzó cuando Sandra Barneda se animó a dedicar unas palabras a la hija de María Teresa Campos: «Permitidme que felicite a Terelu», aseguró, en directo. Tras un fuerte aplauso del público allí presente, la también presentadora de La isla de las tentaciones felicitó a la propia Alejandra Rubio, y lo hizo mirando a cámara y sin dejar de sonreír. «¿Te hace ilusión?», preguntó Sandra a la hermana de Carmen Borrego. Ella, como era de esperar, no tardó en tirar de sinceridad a la hora de explicar qué siente exactamente: «Mucha, muchísima ilusión. De verdad», alcanzó a decir. Eso sí, no fueron las únicas palabras de la hija mayor de María Teresa Campos, puesto que optó por aprovechar la ocasión para hacer una sorprendente confesión al respecto: «Yo siempre digo que mi madre fue abuela con 49 años… yo lo he sido diez años después. O sea que tampoco… aunque Alejandra lo ha sido también muy joven», recordó.
Fue entonces cuando, en directo y durante la emisión del debate de Supervivientes 2026, Terelu Campos también quiso dar a conocer lo que pensaba sobre este nuevo embarazo de su hija: «Yo soy partidaria de tener siempre un hermanito», explicó. Y añadió: «Me quedé con la pena de no dárselo a Alejandra…»
Por lo tanto, al verse arropada tras recordar una noticia de lo más especial que dio a conocer su hija tan solo unos días antes, la hija de María Teresa Campos se animó a dar a conocer ese sentimiento. Recordemos que Alejandra es hija única, por lo que tiene sentido que la colaboradora de televisión tuviese esa espinita clavada.
Sea como sea, lo cierto es que es una noticia que ha llenado de alegría y de felicidad a la familia, como no podía ser de otra forma. Ya lo fueron con la llegada del pequeño Carlo, por lo que el hecho de tener un nuevo integrante en la familia Campos hará que ese amor se multiplique por dos. Solo queda esperar unos cuantos meses más para dar la bienvenida al hermano o hermana del pequeño Carlo. ¡Enhorabuena, pareja!
Temas:
- Alejandra rubio
- Terelu Campos