Inda exige que Pedraz solicite al Supremo la imputación de Sánchez: «Si la cloaca la montaron sus íntimos para encubrirle, ¿a qué espera?»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha exigido al juez Santiago Pedraz que solicite al Tribunal Supremo la imputación de Pedro Sánchez tras las revelaciones contenidas en su propio auto sobre la operación criminal del PSOE. «Si la documentación judicial confirma que personas del círculo más íntimo del presidente —como Juan Manuel Serrano— participaron en la estructura criminal montada para favorecerle, y si la propia Leire Díez confiesa que Sánchez conocía y supervisaba las operaciones cuando decía que ‘el presidente se está refiriendo a todo lo que estamos haciendo’, ¿a qué espera Pedraz para elevar la causa al Supremo?», se pregunta Inda.