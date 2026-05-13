Pillados: sabemos lo que han hecho Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras la presentación del libro de la influencer

La presentación de Alejandra Rubio en la Casa del Libro Gran Vía no terminó con los flashes ni con las firmas de ejemplares. Tras el acto oficial de lanzamiento de Si decido arriesgarme, su primera novela publicada por Grupo Planeta, la hija de Terelu Campos vivió un post-evento mucho más relajado, pero igualmente seguido de cerca por los medios. Y es que COOL ha podido saber en exclusiva qué hicieron Alejandra y su pareja, Carlo Costanzia, justo después de abandonar la Casa del Libro.

Nada más terminar la presentación y despedirse del equipo de organización, Alejandra salió del edificio acompañada no solo por Carlo, sino también por su mejor amiga, que no quiso perderse este día tan importante para la escritora debutante. A ellos se sumaron varias personas del equipo de la editorial, que todavía comentaban los detalles del acto mientras intentaban organizar la salida entre el revuelo de cámaras que seguía instalado en plena Gran Vía madrileña. El objetivo era claro: pasar lo más desapercibidos posible y esquivar, en la medida de lo posible, a los focos que seguían esperando fuera.

Sin embargo, la misión de «escapar» de los fotógrafos no fue del todo sencilla. El grupo emprendió un breve paseo cruzando la calle hacia el Starbucks situado justo enfrente de la Casa del Libro, un punto estratégico que muchos ya conocen como refugio improvisado de celebrities tras eventos en el centro de Madrid. Durante ese trayecto, las cámaras de COOL captaron a la pareja en un ambiente claramente más distendido que el vivido minutos antes durante la presentación.

Alejandra, visiblemente más tranquila tras el acto, caminaba junto a Carlo en actitud relajada, conversando con él y con su amiga entre sonrisas y gestos cómplices. La pareja no ocultó su cercanía en ningún momento. Abrazos suaves, miradas constantes y gestos de cariño marcaron un recorrido corto pero muy comentado por quienes se encontraban en la zona. Carlo, especialmente atento, no se separó de ella ni un instante, apoyándola en todo momento tras una jornada intensa en la que la escritora había debutado oficialmente ante la prensa como escritora.

Ya en las inmediaciones del local, el grupo trató de moverse con discreción para evitar seguir alimentando la atención mediática que todavía se mantenía en la zona. A pesar de los intentos por pasar desapercibidos entre cámaras y curiosos, finalmente Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y el resto del grupo lograron entrar en la cafetería y quedarse en el interior del establecimiento. Allí se resguardaron del exterior y pudieron desconectar durante unos minutos del foco mediático que había acompañado toda la presentación.

Sea como fuere, lo cierto es que este pequeño gesto posterior contrasta con la intensidad del acto oficial, en el que Alejandra Rubio se mostró especialmente centrada en defender su novela y en asumir las críticas que ya rodean su debut literario. La propia colaboradora ha insistido en que está preparada para la exposición pública, pero también ha dejado claro que quiere que su trabajo sea juzgado desde lo profesional y no desde el personaje televisivo. Si decido arriesgarme ya está en las librerías y sigue generando debate en redes sociales, donde la figura de Alejandra vuelve a situarse en el centro de la conversación. Pero, al menos por unas horas, la escritora y su pareja lograron escapar del ruido… aunque solo fuera cruzando la calle.