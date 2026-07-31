Alejandra Rubio se desmarca antes de la entrevista de Terelu Campos y Carmen Borrego: «Espero que esta noche no se hable de mí»

Un libro, una vivienda envuelta en misterio y una hipoteca de 200.000 euros. La familia Campos vuelve a estar en el ojo del huracán y el culebrón suma un nuevo capítulo. Después de semanas de reproches, rumores y versiones enfrentadas, todas las miradas vuelven a apuntar al clan. Eso sí, antes de que Terelu Campos y Carmen Borrego den su versión, ha sido Alejandra Rubio quien ha querido marcar distancias y dejar claro que no piensa cargar con una polémica que asegura no haber alimentado.

Para entender el origen de todo hay que echar la vista atrás. Hace unas semanas, la vivienda que María Teresa Campos tenía en Málaga aparecía, de forma inesperada, anunciada en un conocido portal inmobiliario. La publicación sorprendió incluso a la propia familia y desató una cascada de acusaciones cruzadas. Mientras las hermanas evitaban asumir responsabilidades, José María Almoguera señalaba directamente a la persona que, presuntamente, habría puesto en marcha la operación. Sin embargo, el asunto dio un nuevo giro cuando la revista Lecturas desveló que el inmueble ya no estaba libre de cargas, ya que sobre él pesa una hipoteca de 200.000 euros solicitada por las hermanas.

Esta noche, en ¡De Viernes!, Terelu Campos y Carmen Borrego se sientan juntas para responder a todas las incógnitas que han rodeado a la familia durante las últimas semanas. Pero antes de que llegue ese esperado cara a cara, Alejandra Rubio ha querido pronunciarse ante las cámaras y dejar claro que no quiere convertirse, una vez más, en protagonista de una historia que considera ajena. «Espero que esta noche no se hable de mí, porque no tiene por qué. No he abierto la boca», aseguró la hija de Terelu Campos, visiblemente cansada de que su nombre aparezca en todas las polémicas relacionadas con su familia.

Las cámaras también le preguntaron por la reciente entrevista publicada en El Mundo, en la que reflexionaba sobre las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda. Sobre ello, Alejandra fue tajante: «Si yo no me puedo comprar una casa y eso que me considero una privilegiada con el trabajo que he tenido, imagínate mis amigas. Eso es de lo que hablo», explicó.

La colaboradora tampoco dudó en salir en defensa de su madre cuando le preguntaron por quienes han puesto en duda su credibilidad durante los últimos años. «Mi madre se ha ganado la credibilidad durante mucho tiempo», respondió sin titubear.

Asimismo, fue preguntada por la entrevista conjunta que protagonizarán su madre y su tía y por el deseo de que no se produzca un nuevo enfrentamiento entre ambas. Alejandra prefirió mantenerse al margen y zanjó cualquier especulación con una frase tan breve como contundente: «Deseo el bien, nunca el mal, ¿vale?».

Cabe recordar que la última visita de Terelu Campos a ¡De Viernes! terminó de forma abrupta. La colaboradora abandonó el plató muy molesta después de que el programa emitiera un vídeo en tono humorístico sobre la casa de María Teresa Campos, una situación que obligó al formato a pedir disculpas públicamente.

Ahora, con la polémica lejos de apagarse y nuevas incógnitas sobre la mesa, Terelu Campos y Carmen Borrego vuelven a sentarse frente a las cámaras para intentar cerrar uno de los episodios más delicados que ha vivido el clan desde el fallecimiento de María Teresa Campos. La gran duda es si esta entrevista servirá para poner punto final a la controversia… o si abrirá una nueva grieta en una familia acostumbrada a vivir bajo el foco.