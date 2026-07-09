Nuevos datos sobre la venta de libros de Alejandra Rubio: «No han cubierto gastos»

Alejandra Rubio se estrenó como escritora con Si decido arriesgarme, pero las cifras de ventas que ha destapado Luis Pliego, director de la revista Lecturas, en el programa El verano se mueve, están muy por debajo de lo esperado para una autora con tanta repercusión mediática. El propio Pliego fue tajante al desvelar los primeros datos en Telecinco: «En este primer mes, tan solo se han vendido 1.277 ejemplares de su libro». La comparación con otras celebridades que también se han lanzado a los libros, empezando por su propia madre, deja el contraste aún más en evidencia. No hay que olvidar que su suegra, Mar Flores, publicó a finales de 2025 su biografía, por lo que no podemos evitar mirar los números de una y otra, aunque la ganadora de esta ‘competición’ siempre será Terelu Campos, que puede presumir de tener unas ventas de su biografía muy importantes.

Según los datos que Pliego ha ido desgranando en Telecinco, la novela de Alejandra Rubio vendió 1.277 ejemplares en su primer mes en librerías. Lejos de remontar, el segundo mes ha sido todavía más flojo: solo 487 ejemplares adicionales, lo que sitúa el total acumulado en apenas 1.764 copias en dos meses. Sobre lo que le corresponde a la autora por cada venta, Pliego fue muy claro hace semanas en el plató de El tiempo justo, de Joaquín Prat: «Teniendo en cuenta que el autor se lleva entre un 8 y un 10 por ciento, ella ha ganado 2.000 euros brutos» por un proyecto que, según ha explicado la propia Rubio, le llevó dos años de trabajo.

Comparaciones con otras famosas, pero con diferencias importantes

Uno de los matices más relevantes de esta comparación es que Alejandra Rubio no ha publicado una autobiografía, sino una novela de ficción, un género que no cuenta con el mismo gancho comercial que las memorias de un personaje del corazón, donde el propio morbo de conocer detalles personales suele impulsar las ventas. Pese a todo, llama la atención que sus cifras sean tan bajas después de la gran promoción que ha tenido su libro.

El ranking que deja a Alejandra Rubio en el puesto 18

El propio programa El verano se mueve elaboró una clasificación de escritoras según sus ventas, mezclando personajes del mundo del corazón que han dado el salto a la literatura con algunas escritoras de éxito. La posición de Alejandra Rubio no deja lugar a dudas: con 1.764 ejemplares vendidos, queda muy por detrás de otras caras conocidas:

1º Dolores Redondo — 215.755 ejemplares

— 215.755 ejemplares 11º Isabel Preysler — 33.702 ejemplares

— 33.702 ejemplares 12º Ana Milán — 32.934 ejemplares

— 32.934 ejemplares 15º Mar Flores — 5.308 ejemplares

— 5.308 ejemplares 17º Bárbara Rey — 3.915 ejemplares

— 3.915 ejemplares 18º Alejandra Rubio — 1.764 ejemplares

La comparación es especialmente reveladora en el caso de Isabel Preysler y Ana Milán, ambas por encima de los 32.000 ejemplares: más de 18 veces las ventas acumuladas por Alejandra Rubio en el mismo periodo. Dolores Redondo, escritora de éxito que nada tiene que ver con el famoseo nacional, está en la lista para poner un poco de contexto de lo que puede vender un best seller en nuestro país.

Terelu Campos barre a su propia hija en ventas

El dato que más llama la atención es precisamente el de su propia madre: Terelu Campos vendió 34.000 ejemplares de su libro autobiográfico solo en el primer mes, según los mismos datos aportados por Pliego. Es decir, casi 20 veces más que lo que ha vendido su hija en el mismo periodo de tiempo, pese a compartir apellido, plataforma televisiva y una exposición mediática similar.

Mar Flores, su suegra, con sus memorias Mar en calma, vendió 5.308 ejemplares según el mismo ranking, superando en más de tres veces el total acumulado por la hija de Terelu, pese a que su libro también fue calificado en su momento de fracaso comercial.

El director de Lecturas no se ha quedado solo en los números y ha lanzado un dardo directo a la nieta de María Teresa Campos: «Vende más la hoja parroquial de cualquier iglesia», sentenció Pliego.

La respuesta de Alejandra Rubio a estos datos

Preguntada por la prensa, la hija de Terelu Campos ya dejó claro que nada ni nadie le iba a amargar el sueño de publicar un libro: «El estudio lo ha hecho Luis Pliego, ¿no? No es así, pero no pasa nada, no voy a dar explicaciones al respecto».

«No suelo aceptar consejos de gente que para mí no es muy relevante», le dijo hace días, por lo que Pliego aprovechó el plató de El verano se mueve para darle su réplica: «Si yo no soy relevante, imagínate ella como escritora lo que es, habiendo vendido 1.277 ejemplares».

El fracaso de Alejandra y Mar Flores, la excepción de las famosas

El caso de Alejandra Rubio no es un fenómeno aislado dentro de las memorias y libros de celebridades españolas: Mar Flores también vio cómo su libro se quedaba lejos de las expectativas iniciales, mientras que ejemplos como el de Preysler o el de la propia Terelu Campos demuestran que, cuando el formato conecta con el público, las cifras pueden dispararse muy por encima de lo habitual.