Alejandra Rubio estalla contra Edmundo Arrocet tras su última mención a las Campos: «Hay que ser tonto»

Edmundo Arrocet sigue muy unido al apellido Campos años después de su sonada ruptura con María Teresa Campos, aunque ni Terelu ni Carmen Borrego estén nada de acuerdo en que siga hablando de su madre años después de su fallecimiento. El humorista vuelve a ser protagonista cada vez que menciona aquella etapa de su vida, y esta vez lo ha hecho con un comentario que no ha sentado nada bien en la familia. Su última broma ha provocado la airada reacción de Alejandra Rubio, que ha estallado públicamente contra él a través de las redes sociales, algo que hace así ahora que no está trabajando en ningún programa de televisión tras abandonar su trabajo en Telecinco como colaboradora, por lo que no podrá monetizar esta pelea. Esto ha provocado que salga de la tranquilidad que buscaba durante su segundo embarazo.

El episodio se produjo el pasado domingo durante la entrega de los Premios Sancho Panza de la Asociación del Humorismo Español, una gala que, como no podía ser de otra manera, estuvo llena de bromas. Allí coincidió Arrocet con Pipi Estrada, expareja de Terelu Campos, a quien precisamente le tocó entregar uno de los galardones de la noche. Lejos de limitarse al protocolo, el humorista aprovechó el momento para lanzar una pulla con clara referencia a la familia Campos. «Si la vida no hubiese cambiado tanto, estoy muy contento de entregar un premio a mi yerno», soltó entre risas, en alusión a la antigua relación del periodista deportivo con Terelu.

Hay que dejar claro que la ruptura de Terelu con el periodista deportivo se produjo en el año 2005, mucho antes de que Edmundo y María Teresa fuesen pareja, por lo que no fueron yernos en ningún momento.

La contundente respuesta de Alejandra Rubio

El vídeo del momento no tardó en circular por las redes, donde la revista SEMANA lo compartió en su perfil de Instagram. Entre los numerosos comentarios destacó el de Alejandra Rubio, que no dejó pasar la ocasión y respondió sin pelos en la lengua: «Hay que ser tonto, pero con ganas. Pobrecitos. Desde luego, como humorista no te ganas la vida… acabamos de comprobarlo», comentó la ahora escritora, dejando claro su enfado.

Las reacciones de los seguidores fueron de lo más variadas. Mientras algunos defendieron que todo debía entenderse dentro del contexto de una gala de humor, otros consideraron que el comentario sobraba y que el humorista sigue recurriendo al apellido Campos para mantenerse de actualidad. «Si no habla de las Campos, nadie se acuerda de él» o «No pasa página porque no le interesa» fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Pipi Estrada, con humor

Quien sí se tomó la broma con deportividad fue el propio Pipi Estrada, que respondió desde el escenario, siguiéndole el juego. «Nunca pensé que la última pareja de María Teresa Campos me entregara a mí un premio. A veces se producen milagros», bromeó, antes de dedicar unas cariñosas palabras a la recordada presentadora, a la que definió como «una mujer maravillosa».

El periodista deportivo incluso quiso tener un recuerdo para Terelu Campos al recoger el galardón y, posteriormente, salió en defensa de Arrocet en las redes con un mensaje conciliador: «El humor es para inteligentes, no hay falta de respeto», zanjó.

Las polémicas memorias de Edmundo Arrocet

Después de que su anunciado libro sobre su relación con María Teresa Campos siga sin fecha de publicación, el humorista deslizó que el proyecto podría dar un giro inesperado y acabar convertido en una serie de televisión. «En eso están, sí, sí, sí», reconoció con una sonrisa al ser preguntado por la prensa por esa posibilidad.

Según ha trascendido, la adaptación se encontraría aún en una fase muy inicial y contaría en primera persona los seis años de relación que ambos compartieron, abordando también algunos de los momentos vividos con Terelu Campos y Carmen Borrego, con quienes Arrocet ha mantenido numerosos desencuentros desde el final de aquel noviazgo. Ellas, por su parte, lo único que piden es que Arrocet deje de hablar de su madre ya fallecida.