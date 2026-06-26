Alejandra Rubio ya tiene nombre para su hija: su amigo Aless Gibaja lo confirma

Mientras Alejandra Rubio disfruta junto a Carlo Costanzia de su segundo embarazo alejada de la televisión tras su abandono de Telecinco, su íntimo amigo Aless Gibaja ha vuelto a ejercer de portavoz de su mejor amiga. El creador de contenido, que acudió a la fiesta Rainbow, de Dulceida, en apoyo al colectivo LGTBIQ+. Allí ha revelado cómo se encuentra la hija de Terelu Campos, aclarando el gran misterio del nombre de la pequeña, y ha respondido a la polémica que rodea las ventas de su libro. Tal y como ya hemos contado en Happy FM, la nieta de María Teresa Campos está teniendo unas ventas discretas, pese a que ha sido y sigue siendo un personaje muy conocido en el mundo del corazón.

Gibaja confirmó que su amiga vive un momento inmejorable: «Está muy bien, embarazadísima, feliz. Está guapísima», aseguró. Y dejó una primicia: aunque en su última aparición pública Alejandra reconoció que aún no tenía claro cómo se llamaría la niña, según Aless ya lo ha decidido y él lo sabe. Eso sí, fue prudente y prefirió no desvelarlo: «Sabe el nombre, pero no puedo decirlo. Los dos que me ha dicho me encantan», confesó, dando a entender que hay dos opciones sobre la mesa que a él le entusiasman.

Teresa, como su abuela, queda descartado como nombre

El influencer reveló, además, que le ha aconsejado a la futura mamá no decidir el nombre hasta tener delante a la pequeña: «Le he dicho: ‘Espera hasta que veas la cara de la baby para decidir’». Lo que sí parece descartado es que la niña se llame Teresa, ya que Alejandra no seguirá la tradición familiar de las Campos, como tampoco lo hizo con su primogénito, Carlo Jr.

La polémica de las ventas del libro de Alejandra Rubio

Uno de los frentes abiertos de la colaboradora es su debut literario, Si decido arriesgarme. La revista Lecturas, dirigida por Luis Pliego, publicó que la obra solo habría vendido unos 1.700 ejemplares en su primer mes pese a la promoción realizada, lo que apenas le habría reportado unos 2.000 euros brutos de beneficio.

Unas cifras que Aless Gibaja no desmiente, pero que ha intentado darle la vuelta y vender como un éxito: «Es una locura, ya va por la segunda edición», aseguró el influencer, que considera un auténtico éxito el resultado. «Hoy en día vender más de mil copias me parece una locura, porque el precio de los libros cuesta el doble que antes. Es un meritazo lo que ha conseguido». Es más, se mostró convencido de que su bestie (la forma coloquial en inglés de hablar de mejor amigo) publicará una segunda novela «antes de lo que creemos».

Lo que Aless no explica, para proteger a su amiga, es que lanzar una edición puede significar lanzar unos pocos centenares de libros, aunque eso es complicado de saber, puesto que la industria literaria no hace públicas las ventas de forma habitual. Sí lo hace, eso sí, cuando los datos son muy buenos, algo que no ha pasado con Alejandra, ya que todo son filtraciones que hasta ahora ningún responsable o ella misma han salido a desmentir.

¿Vuelta a la televisión tras ser madre?

La gran incógnita es si Alejandra regresará a los platós después de su sorprendente retirada hace tres meses para vivir el embarazo con tranquilidad, una decisión que tomó tras reconocer que ser colaboradora y hablar de su vida y la de su familia era algo que ya no le compensaba.

Conociéndola como la conoce, Aless cree que sí volverá «en cuanto nazca la baby tiene que volver», aunque dejó claro cuál sería su deseo: que apueste por la interpretación. «A mí lo que realmente me gustaría es que hiciese alguna serie o alguna película, que es lo que ha estudiado y lo que realmente quisiera», confesó.

Por ahora, eso sí, pide para Alejandra Rubio «un poco de calma» y que disfrute de esta etapa antes de pensar en proyectos. Aless parece que sí ha podido disfrutar del talento de su amiga, puesto que el resto de los mortales no la hemos podido ver en una obra de teatro, un corto o una película.