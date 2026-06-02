Con el fin de impulsar la integración laboral de los colectivos más desfavorecidos y derribar barreras de acceso al empleo, Clece, compañía referente en la prestación de servicios esenciales, está llevando a cabo la V edición de Clece Emplea. Se trata de un proceso de selección nacional que ofrece oportunidades de trabajo a personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser desempleados de larga duración, mujeres que han sufrido violencia o personas con discapacidad, entre otros colectivos.

En su edición de 2026, Clece Emplea ofrece más de 2.500 oportunidades laborales en toda España mediante una metodología de contratación muy original e innovadora con respecto a los procesos de selección más tradicionales. Más de 50 técnicos de Selección de Clece y filiales participan en la realización de las entrevistas a las personas candidatas, las cuales han sido preseleccionadas por 170 entidades públicas y sociales, entre las que se encuentran Cruz Roja, Fundación Adecco, Cáritas o Corazón y Manos.

Ofrecer una oportunidad a quienes más lo necesitan

Estas organizaciones públicas y sociales trabajan con Clece de una forma muy cercana, siendo un punto de unión esencial entre la empresa y las personas candidatas, a quienes ayudan a conocer las vacantes disponibles y aplicar a ellas.

Íñigo Camilleri, director de Selección de Clece y filiales, subraya que Clece Emplea es «un ejemplo del compromiso de la compañía con la sociedad». Defiende, además, que el empleo es un motor de cambio social: «Promovemos la integración laboral de personas que se encuentran con barreras de acceso al empleo, trabajamos con las entidades públicas y sociales para romperlas y ofrecer una oportunidad a quienes más lo necesitan», asegura.

Clece Emplea 2026, al igual que en ediciones anteriores, se articula con entrevistas de trabajo tanto presenciales como online, con la novedad de que este año las presenciales se han programado en seis ciudades diferentes: Valladolid (28 de abril), Málaga (7 de mayo), Barcelona (14 de mayo), Madrid (21 de mayo), Santa Cruz de Tenerife (28 de mayo) y Valencia (2 de junio).

Me lo llevo puesto, un sello de identidad de Clece Emplea

La iniciativa Clece Emplea no olvida la acción Me lo llevo puesto, que ya se ha convertido en el sello personal de este proceso de selección, y que permite a las personas candidatas salir de su entrevista con el compromiso de contratación por parte de Clece, siempre que cumplan con todos los requisitos de la oferta de trabajo.

Los perfiles profesionales ofertados en esta edición incluyen auxiliares de ayuda a domicilio, vigilantes de seguridad, fisioterapeutas, ordenanzas y personal de jardinería, limpieza y mantenimiento.

¿Dónde puedo consultar las oportunidades laborales de Clece?

Sobre esta cuestión, la compañía señala que todas aquellas personas que estén en búsqueda activa de trabajo y quieran acceder a las oportunidades laborales de Clece y sus filiales, pueden consultar su canal de empleo.

Ruta Aragón Emplea

Además, del 5 al 7 de mayo, Clece celebró la Ruta Aragón Emplea, con el objetivo de acercar a los ciudadanos de esta región más de 320 vacantes. La compañía habilitó un autobús, convertido en oficina itinerante, que hizo parada en Huesca y Zaragoza durante estos días.

A lo largo de las tres jornadas, Clece entrevistó a más de 500 personas candidatas, de las cuales un 34% pertenecían a colectivos desfavorecidos, acercándoles la oportunidad de sumarse a los más de 2.000 empleados con los que cuenta la empresa en Aragón. A nivel nacional, Clece cuenta con una plantilla de más de 90.000 personas, de las cuales, un 12% proceden de colectivos desfavorecidos.