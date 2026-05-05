Las películas sobre moda que puedes ver si has visto ‘El Diablo viste de Prada 2’ y te has quedado con ganas de más

Hace poco menos de una semana, El diablo viste de Prada 2 aterrizó en la cartelera bajo la expectación de volver a ver, tras dos décadas, a los personajes de Miranda Priestly (Meryl Streep) y Andy Sachs (Anne Hathaway). Ahora sabemos que la secuela tardía ha cumplido con nota sus objetivos económicos, recaudando en apenas cuatro días unos 233 millones de dólares y que, por el camino, ha logrado tanto la aprobación del grueso general de la crítica como el aplauso de sus más férreos acólitos. Por ello y aprovechando la temática del mundo de la alta costura y la reciente MET Gala 2026, no hemos podido dejar pasar la ocasión de crear toda una lista de películas sobre moda que encandilarán a cualquier fan de la ficticia revista Runway.

Películas sobre moda si te ha gustado ‘El diablo viste de Prada 2’

Antes de enumerar nuestra lista de películas sobre el complejo y glamuroso mundo de la moda, debemos apuntar una advertencia prescriptora: las siguientes cintas rodean el recurrente tema textil, pero algunas de ellas no comparten el tono del seguimiento dirigido por David Frankel.

‘El hilo invisible’

Cuando se habla del cine de Paul Thomas Anderson, siempre se mencionan títulos como Magnolia o Pozos de ambición. No obstante, nunca está de más recordar y recomendar una de sus obras más infravaloradas. Ganadora del Oscar al mejor vestuario, la trama gira en torno al Londres de posguerra, poniéndonos en la piel de un famoso modisto (Daniel Day-Lewis) y su nueva musa y amante, Alma (Vicky Krieps).

¿Dónde podemos verla? Google Play, Apple TV, Prime Video y Rakuten TV (alquiler y compra)

‘Cruella’

El próximo año seremos testigos de su secuela, aunque por el momento debemos contentarnos con el nacimiento de una de las villanas más carismáticas de Disney. La trama nos ubica en la Londres de los 70, presentándonos a una joven Estella (Emma Stone) que posee el sueño de convertirse en diseñadora. Sin embargo, ciertos acontecimientos irreversibles la impulsarán a sacar su lado más malvado y cruel.

¿Dónde podemos verla? Disney Plus

‘Última noche en el Soho’

Dirigida por el británico Edgar Wright (Zombies Party), Última noche en el Soho es un relato de horror que entremezcla los viajes en el tiempo con el thriller psicológico de una joven apasionada de la moda. Desgraciadamente para ella, su romántico idilio con el pasado esconde un terror inimaginable.

¿Dónde podemos verla? Movistar Plus

‘Ocean’s 8’

¿Cómo puede una historia de robos y atracos estar relacionada con el mundo de la moda? la respuesta es sencilla. En esta versión femenina de la cuadrilla de ladrones de la saga de George Clooney, el elenco protagonizado por Debby (Sandra Bullock), la hermana de Danny Ocean, planea un atraco ni más ni menos que en la Met Gala anual de Nueva York.

¿Dónde podemos verla? HBO Max, Movistar Plus (Ficción total) y Prime Video

‘Zoolander’

La sátira de Ben Stiller ha envejecido como el mejor de los vinos, siendo una de esas películas ineludibles cuando se habla sobre moda en el cine. Su absurda trama pone el foco en Derek Zoolander, el modelo más cotizado–y estúpido–del mundo, que de la noche a la mañana se ve inmerso en el centro de una conspiración que tiene como objetivo terminar con la vida del primer ministro de Malasia.