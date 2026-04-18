Anne Hathaway nos da una lección de estilo con un bolso que puede ser tuyo por menos de 100 euros

Este 2026 se presenta especialmente intenso para Anne Hathaway. La actriz estadounidense está predestinada a ser una de las grandes protagonistas del año con su regreso al universo de El Diablo viste de Prada, cuya secuela establece una conversación sobre la moda actual. En plena gira promocional, la intérprete se encuentra recorriendo medio mundo con paradas en México, China, Nueva York y una próxima escala en Londres.

Más allá de la promoción cinematográfica, Hathaway está construyendo un relato paralelo muy medido a nivel estilístico. Cada aparición pública está cuidadosamente pensada para reforzar la conexión con la película original, con guiños constantes al imaginario de la moda que convirtió el film en un fenómeno global. Desde referencias al icónico azul cerúleo hasta detalles que evocan firmas históricas como Chanel, la actriz está jugando con la nostalgia en cada paso.

En su última aparición en Nueva York, Hathaway volvió a acaparar titulares con un estilismo de alto impacto. Apostó por un vestido vintage de Versace, joyas llamativas y unos tacones de vértigo que encajaban con la estética sofisticada de la ocasión. Todo parecía responder a un look de lujo absoluto, hasta que un detalle mucho más discreto terminó llevándose toda la atención.

El verdadero protagonista del conjunto no fue el vestido ni las joyas, sino un bolso de la firma JW Pei, concretamente el modelo Lucia. Un diseño minimalista, de líneas limpias y estética contemporánea, cuyo precio ronda los 86 euros. Una cifra que contrasta de forma evidente con el nivel habitual de los accesorios que suelen lucir las grandes estrellas de Hollywood.

Ese contraste ha sido precisamente lo que ha disparado el interés mediático. Hathaway ha conseguido integrar una pieza asequible dentro de un look de alta costura sin romper la coherencia del estilismo. El resultado ha sido interpretado por muchos expertos como un ejemplo claro de lo que ya se conoce bajo el término de «nuevo lujo inteligente»: la mezcla de prendas exclusivas con accesorios accesibles que no restan impacto visual.

La firma JW Pei, que en los últimos años ha ganado presencia en el sector del lujo asequible, ha construido su identidad sobre diseños minimalistas, materiales ecológicos y una estética muy reconocible. Su crecimiento ha sido constante gracias al impulso de redes sociales y a su presencia recurrente en los armarios de celebrities e influencers.

Eso sí, la marca no está exenta de debate. Su producción en Asia y su posicionamiento en el segmento del low cost dentro del universo del lujo han generado conversación en el sector de la moda. Aun así, su expansión está clara y, de la mano de actrices como Anne Hathaway, su reputación se refuerza. Eso sí, no es la primera vez que sus bolsos se vuelven virales. Modelos como el Gabbi han sido vistos en manos de Emily Ratajkowski, Hailey Bieber o Irina Shaik, que fueron las prescriptoras de la firma y contribuyeron a ponerla en el mapa.