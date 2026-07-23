Adiós al gimnasio: Lidl tiene el artículo perfecto para ponerte fuerte en el salón de tu casa y cuesta menos que un mes de suscripción

Cada vez son más las personas que optan por entrenar desde casa en lugar de pagar una cuota mensual en un gimnasio. La falta de tiempo, la comodidad de hacer ejercicio cuando mejor encaja en la rutina diaria y el ahorro económico han impulsado esta tendencia, que sigue creciendo año tras año. Consciente de ello, Lidl continúa ampliando su catálogo de material deportivo con productos pensados para montar un pequeño gimnasio en casa sin realizar una gran inversión. Uno de los artículos que más interés está despertando es esta mancuerna de 12 kilos que permite trabajar la fuerza y que tiene un precio inferior al de muchas cuotas mensuales de gimnasio.

Se trata de la mancuerna hexagonal CRIVIT de 12,5 kilogramos, un accesorio diseñado para realizar una gran variedad de ejercicios de fuerza y musculación sin salir del salón de casa. Su precio la convierte en una de las opciones más atractivas para quienes quieren iniciarse en el entrenamiento o completar el equipamiento que ya tienen en casa sin gastar demasiado dinero. En un momento en el que muchas cadenas de gimnasios han incrementado el coste de sus suscripciones, este tipo de productos gana protagonismo entre los que prefieren entrenar a su ritmo y sin depender de horarios.

La mancuerna está fabricada con un núcleo de hierro fundido que aporta la resistencia necesaria para soportar un uso continuado. Además, cuenta con un revestimiento de goma que protege tanto el propio peso como el suelo de posibles golpes o arañazos. Uno de los aspectos más llamativos de este modelo es su diseño hexagonal. A diferencia de las mancuernas redondas tradicionales, esta forma evita que rueden por el suelo cuando se apoyan, lo que aporta una mayor seguridad durante el entrenamiento.

La mancuerna perfecta de Lidl

Gracias a sus 12,5 kilos de peso, se trata de una opción adecuada para usuarios con cierta experiencia o para aquellos que buscan seguir progresando en su entrenamiento de fuerza sin necesidad de adquirir máquinas voluminosas o costosos bancos de musculación. Otro de los grandes atractivos es que con una o dos mancuernas es posible trabajar prácticamente todos los grupos musculares del cuerpo. Brazos, hombros, pecho, espalda, piernas e incluso la zona abdominal pueden entrenarse mediante diferentes ejercicios adaptados al nivel de cada persona.

Además, al ocupar muy poco espacio, puede guardarse fácilmente debajo de un mueble, en un armario o en cualquier rincón de la vivienda cuando no se está utilizando, algo especialmente útil para quienes viven en pisos pequeños. Los expertos en entrenamiento recuerdan que los ejercicios con peso libre también ayudan a activar la musculatura estabilizadora, ya que el cuerpo debe controlar constantemente el movimiento de la carga. Esto hace que, además de ganar fuerza, también se trabaje la coordinación y el equilibrio, aspectos fundamentales para mejorar el rendimiento físico y prevenir lesiones.

El auge del entrenamiento doméstico ha llevado a apostar cada vez más por equipamiento deportivo asequible en cadenas como Lidl o Decathlon. El supermercado alemán se ha convertido en uno de los referentes gracias a su marca CRIVIT, que ofrece desde esterillas y bandas elásticas hasta kettlebells, bancos de musculación y accesorios para ejercicios de fuerza como esta mancuerna de 12 kilos.