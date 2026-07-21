William James, psicólogo y filósofo estadounidense: «El mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede cambiar su vida cambiando su actitud»

Hay frases que quedan en el olvido y otras que siguen vigentes más de un siglo después. Una de ellas pertenece al filósofo y psicólogo estadounidense William James, quien afirmaba: “El mayor descubrimiento de mi generación es que una persona puede cambiar su vida cambiando su actitud”.

Esta afirmación resume una de las ideas centrales de James: la manera en que una persona se enfrenta a las situaciones cotidianas puede influir en sus acciones y, con el tiempo, modificar el rumbo de su vida. James aseguraba que modificar la actitud no implicaba ignorar los problemas ni mantener un optimismo permanente.

Él planteaba que, frente a una situación, hay maneras de interpretarla y responder. Esa elección puede influir en la motivación, la perseverancia y la capacidad para adaptarse a los cambios. Con el paso de los años, los pequeños cambios en la forma de actuar se pueden transformar en nuevos hábitos y generar consecuencias concretas en varios aspectos de la vida.

Hábitos

Para William James, las rutinas automáticas son consecuencia de gran parte de nuestras conductas diarias y que es posible modificarlas mediante la repetición de nuevos comportamientos. Al mismo tiempo, aseguraba que incorporar pequeñas acciones tendría mayor impacto que intentar cambiar toda la vida de un día para otro. Por tanto, los especialistas coinciden en que la manera de enfrentarse a las dificultades puede marcar una diferencia en la forma de adaptarse, aprender y avanzar.

Ese fue el pensamiento que a día de hoy sigue vigente de William James (1842-1910), quien fue uno de los fundadores de la psicología moderna y una figura clave del pragmatismo. A lo largo de su trayectoria, estudió temas como la conciencia, las emociones, la toma de decisiones y la formación de hábitos, convencido de que las personas pueden participar de manera activa en la construcción de la propia experiencia.