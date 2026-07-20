La lección de vida de Robert De Niro: «La única pregunta que deberíamos hacernos es cuánto vale la vida de un hombre»
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«La única pregunta que deberíamos hacernos es cuánto vale la vida de un hombre». Esta frase de Robert de Niro nos recuerda que, en un mundo obsesionado con el dinero, el éxito y el poder, el verdadero valor siempre reside en las personas. Vivimos en una época donde todo parece tener un precio, y muchas veces olvidamos que cada individuo hay una historia.
A lo largo de su carrera, el actor ha interpretado a numerosos personajes complejos, de los cuales ha aprendido una lección muy valiosa: la vida siempre tiene consecuencias. En este contexto, la pregunta «¿cuánto vale la vida de un hombre?» nos recuerda que el progreso pierde sentido si olvida la dignidad humana. Esos gestos no tienen precio. Su valor reside precisamente en que nacen de la humanidad y no del interés.
La reflexión de Robert de Niro sobre la vida
Robet De Niro ha demostrado una disciplina extraordinaria. Su preparación para personajes como Jake LaMotta en «Toro Salvaje» es legendaria. Ganó peso, entrenó durante meses y llegó a competir en combates reales para comprender mejor al personaje. Esa dedicación revela otra enseñanza muy importante: el verdadero valor proviene del compromiso con aquello que hacemos.
Otra interpretación de la frase consiste en preguntarnos cuánto valor damos a nuestra propia existencia. Muchas personas posponen constantemente la felicidad, pero la vida ocurre mientras esperan. Valorar nuestra existencia implica cuidar la salud física y mental, dedicar tiempo a quienes amamos, aprender continuamente y no permitir que el miedo nos impida perseguir aquello que realmente nos apasiona.
También significa que aceptar que cometer errores forma parte inevitable del camino; nadie construye una vida realmente valiosa evitando todos los fracasos o tomando siempre la decisión perfecta. Por el contrario, son precisamente las dificultades las que moldean el carácter, fortalecen la resiliencia y nos enseñan lecciones que el éxito, por sí solo, nunca podría ofrecer. Las personas que admiramos no llegaron a donde están porque nunca fallaron, sino porque aprendieron a levantarse después de cada caída y comprendieron que el fracaso no es el final del camino.
Las mejores frases
- «La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes» (John Lennon)
- «Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos» (Viktor Frankl)
- «La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante» (Albert Einstein)
- «Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante» (Agatha Christie)
- «El hombre que mueve montañas empieza apartando piedras pequeñas» (Confucio)
- «Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo» (Nietzsche)
- «Vale la pena vivir. Vale la pena seguir viviendo. Siempre hay un para qué» (Viktor Frankl)
- «La felicidad es el significado y el propósito de la vida, el objetivo y el fin de la existencia humana» (Aristóteles)
- «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho» (Séneca)
- «El tiempo es el mejor autor; siempre encuentra un final perfecto» (Charles Chaplin)
- «Puede que no seas responsable de la situación en la que estás, pero lo serás si no haces nada para cambiarla» (Martin Luther King)
- «Recuerda mirar las estrellas, y no a tus pies. No importa lo difícil que sea la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes tener éxito» (Stephen Hawking)
- «Siempre es posible empezar de nuevo, incluso desde los escombros» (Papa Francisco)
- «Enfréntate a los obstáculos y haz algo para superarlos. Descubrirás que no son ni la mitad de fuertes de lo que pensabas» (Norman Vincent Peale)
- «Da la vuelta a tus heridas y cámbialas por sabiduría» (Oprah Winfrey)
- «Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida» (Oscar Wilde)
- «El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace» (León Tolstói)
- «Para ver claro basta con cambiar la dirección de la mirada» (Antoine de Saint-Exupéry)
- «Un día sin reír es un día perdido» (Charles Chaplin)
- «La vida es tan incierta, que la felicidad debe aprovecharse en el
- momento en el que se presenta» (Alejandro Dumas)
- «La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo» (George Bernard Shaw)
- «La primera y mejor victoria es conquistarse a uno mismo» (Platón)
- «El principio es la parte más importante del trabajo» (Platón)
- «El tiempo es a la vez el más valioso y el más perecedero de nuestros recursos» (John Randolph)
- «Volví a sentir unas inmensas ganas de vivir, cuando descubrí que el sentido de mi vida era el que yo le quisiera dar» (Paulo Coelho)
- «La vida es como un viaje por el mar. Hay días de calma y días de tempestad. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco» (Jacinto Benavente)