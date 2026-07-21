William James, psicólogo y filósofo: «La mayor arma contra el estrés es nuestra capacidad para elegir un pensamiento sobre otro»

El padre de la psicología americana y uno de los principales fundadores del pragmatismo y el funcionalismo nos dejó una de las reflexiones más relevantes que tenemos sobre la gestión de emociones como el estrés. William James consideraba que los hábitos son la fuerza que mantiene estructurada la sociedad.

Su pensamiento se basaba en que una idea es verdadera sólo si funciona y tiene una utilidad práctica en tu vida real, lo que se conoce como pragmatismo. También creía que el cuerpo reacciona antes que la mente. No lloras porque estás triste; te sientes triste porque notas que estás llorando.

Significado de la cita

La esencia de esta frase se centra en la idea de que el estrés no lo genera lo que te pasa, sino lo que cuentas sobre lo que te pasa. A la hora de afrontar un problema (tráfico, error laboral…), nuestro cerebro genera pensamientos automáticos negativos («qué mal»). James afirma que no estás obligado a abrazar ese primer pensamiento destructivo. Puedes elegir conscientemente enfocar la atención en otro.

El psicólogo americano concluyó que no se puede controlar el mundo exterior, pero sí tienes el control total sobre cómo decides que las cosas te afecten y construyes tu narrativa interna. Si eliges un pensamiento de impotencia, tu cuerpo liberará cortisol y te estresarás. Si eliges un pensamiento enfocado en la solución o en la aceptación, tu biología cambiará.

Aplicación de la cita en nuestro día a día

Todo el mundo es víctima de las emociones negativas en cualquier momento del día. Para poder trabajar en ello, es necesario darnos cuenta de que esa emoción nos está invadiendo. El pragmatismo busca lo útil. A través de una pregunta a ti mismo podemos descartar el pensamiento: «¿Este pensamiento me ayuda a resolver el problema o sólo me está destruyendo el día?».

Como el cerebro sólo puede procesar y focalizarse en una idea, desaloja el pensamiento malo poniendo uno útil en su lugar. En caso de llegar tarde al trabajo por atasco, hay que evitar pensamientos negativos y en su lugar centrarse en que es inevitable llegar tarde y que el tiempo de espera lo puede usar para aprovechar el viaje para escuchar tu música preferida.