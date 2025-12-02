Quién es Andrea de la Torre, la ex novia de Ábalos: edad, a qué se dedica y su pasado con el exministro del PSOE

Andrea de la Torre Maeso ha pasado de ser una figura relativamente desconocida en el ámbito público a convertirse en una figura clave en la actualidad política española por su vinculación con José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Minutos después del ingreso de Ábalos en prisión, Andrea de la Torre llegó a Soto del Real para dejarle algunas pertenencias. De la Torre abandonó el complejo manteniendo un semblante serio y sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación que se congregaban en el lugar.

¿Cuántos años tiene Andrea de la Torre?

Andrea de la Torre tiene aproximadamente 28 años. Nació en 1998, en Fuengirola, y su juventud contrasta con la larga trayectoria política de José Luis Ábalos, con quien mantuvo una relación sentimental.

¿Cuánto tiempo fue pareja de José Luis Ábalos?

Andrea de la Torre y José Luis Ábalos mantuvieron una relación sentimental desde 2020 hasta marzo de 2025. Durante este tiempo, la relación se mantuvo discreta y fuera del foco mediático, hasta que la ruptura y sus posteriores declaraciones la convirtieron en un personaje relevante en la actualidad política.

¿A qué se dedica ahora Andrea de la Torre?

Actualmente, Andrea de la Torre mantiene un perfil profesional centrado en el ámbito administrativo. Su carrera se ha desarrollado principalmente áreas de formación, control de personal y gestión interna. Durante su etapa laboral en la empresa pública Logirail, vinculada a Renfe, desempeñó funciones relacionadas con el control de presencia y la organización de la formación del personal, tareas que requieren tanto conocimientos técnicos como capacidad de gestión y coordinación.

Además de su experiencia profesional, Andrea ha destacado en entrevistas su independencia económica y autonomía personal, enfatizando que su vida no depende de terceros y que mantiene sus propios proyectos y responsabilidades. Esta independencia se ha vuelto especialmente relevante tras su ruptura con José Luis Ábalos, ya que le ha permitido mantenerse activa, sin depender de su vínculo previo con el ex ministro.