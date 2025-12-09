Ayuso sobre la huelga de médicos y sanitarios: «Un día histórico contra el desastre del Gobierno»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este martes que «todas las reivindicaciones de los médicos sean escuchadas en una huelga histórica contra el desastre del Gobierno de Sánchez en materia sanitaria».

Este martes 9 de diciembre empieza una huelga histórica de cuatro días de todos los profesionales sanitarios de España contra la gestión de la ministra Mónica García al frente de la Sanidad española. «Está lleno de problemas a diario, siempre en confrontación con los profesionales, y es una huelga que no veremos en todas partes, a la que muchos intentarán no darle la importancia que merece», ha dicho Isabel Díaz Ayuso .

«Esto nunca había sucedido y pienso que, ante una situación como la que estamos viendo, con listas de espera en toda España, falta de médicos, espero que sus reivindicaciones se escuchen y sean respetados como se merecen», aseguraba la presienta tras asistir al inicio del montaje de la tuneladora Mayrit, que se incorporará a las labores de perforación del túnel para la ampliación de la Línea 11 de Metro.

Tercera huelga del año

La falta de voluntad negociadora de Mónica García ha quedado patente en la convocatoria de los nuevos paros de los médicos de toda España para los próximos días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2025. Mientras los profesionales sanitarios reclaman diálogo y soluciones concretas para mejorar la atención y sus condiciones laborales, la postura de la líder de Más Madrid evidencia una incapacidad para buscar acuerdos que eviten la paralización de los servicios sanitarios, generando tensión y descontento tanto en los profesionales como en los pacientes.

La nueva huelga de médicos en España se suma a los dos paros generales que ya se han llevado a cabo durante este año, siendo la ministra de Sanidad, Mónica García, la única que ha trazado una línea tan acusada con todo el sector.

Ahora, se trata de cuatro jornadas consecutivas en las que los profesionales sanitarios paralizarán su actividad ordinaria, aunque se mantendrán los servicios mínimos para garantizar la atención urgente, emergencias, UCI, oncología, diálisis y otros servicios críticos. En muchas comunidades autónomas, la actividad en consultas y cirugías no urgentes se verá significativamente reducida durante estos días.

Reivindicaciones

Cerca de 30.000 médicos de toda España están llenando las calles bajo el lema:«¡Mónica, escucha, también era tu lucha!»

El parón evidencia un malestar creciente que el Gobierno no ha logrado desactivar. Las críticas que han motivado la huelga de médicos se centran en el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Según los médicos, la reforma propuesta por el Ministerio:

No reconoce la especificidad del médico ni su responsabilidad clínica.

ni su responsabilidad clínica. Mantiene guardias de 24 horas mal remuneradas y sin descanso compensatorio suficiente.

y sin descanso compensatorio suficiente. No adapta las retribuciones al nivel formativo y la carga asistencial.

y la carga asistencial. No computa las horas de guardia para la jubilación.

para la jubilación. No frena la temporalidad ni la precariedad en los contratos.

ni la precariedad en los contratos. No contempla medidas contundentes contra las agresiones a sanitarios, que llevan meses en aumento.

La protesta, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y respaldada por otras organizaciones sanitarias, marca un punto de inflexión en las reivindicaciones por un estatuto propio.