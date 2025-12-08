Una tertuliana de Pablo Iglesias en TVE acusa a Ayuso de «matar más que ETA» con su gestión sanitaria

Alejandra Martínez Velasco, colaboradora de Canal Red, la cadena de televisión de Pablo Iglesias, y de TVE, ha afirmado este lunes en su intervención en el programa Mañaneros 360 de la cadena pública que la «gestión sanitaria» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «mata más que ETA», blanqueando a una banda terrorista con más de 850 asesinados a sus espaldas.

Estas declaraciones de Martínez Velasco se producen tan sólo un día después de que la comunicadora Inés Hernand, fan reconocida de Pedro Sánchez y a sueldo de RTVE, blanqueara a ETA diciendo que «la izquierda abertzale era pacifista» en su visita al programa musical Operación Triunfo que actualmente se emite en la plataforma de pago Amazon Prime Video.

En un momento de la tertulia del mencionado programa, que se emite en La1 de TVE, la colaboradora de Canal Red ha entrado en el debate a gritos, algo que le ha recriminado otra tertuliana de reconocida simpatía por la izquierda, Sarah Santaolalla, y ha señalado a Ayuso realizando una comparación con el terrorismo vasco.

«La gestión sanitaria de Ayuso mata más que ETA», ha espetado Alejandra Martínez Velasco, reafirmándose inmediatamente: «Es así, es radicalmente real». Así se ha referido la subordinada de Iglesias a una banda terrorista que asesinó a casi 1.000 personas, entre ellos varios menores de edad, y que obligó a vivir sumidos en el terror a los españoles durante décadas, por su amenaza constante.

El presentador del espacio, Javier Ruiz, no sólo no ha recriminado sus palabras a Martínez Velasco, sino que ha esperado a que la colaboradora terminara su intervención para proseguir con el programa. «Esto es lo que tenemos hoy», ha comentado, antes de cambiar de tercio para hablar de Carlos Mazón, otro de los temas habituales de conversación en las tertulias de la TVE sanchista en los últimos meses.

Alejandra Martínez Velasco se describe en sus perfiles de las redes sociales como «comunista queer y antifa» además de resaltar que es comunicadora y reportera. En esta faceta profesional ha ido ganando peso entre las voces destacadas de la extrema izquierda, hasta el punto de convertirse en tertuliana de Mañaneros 360, uno de los principales programas de la TVE presidida por José Pablo López, donde las críticas a Isabel Díaz Ayuso son habituales.

Inés Hernand blanquea a ETA

La alusión a ETA coincide con la de otra comunicadora destacada de izquierdas, Inés Hernand -conocida desde que se deshiciera en elogios ante Pedro Sánchez durante la retransmisión de los premios Goya 2024-, quien declaró el sábado en su visita a la academia de Operación Triunfo que «hay mucha tergiversación» y que «la izquierda abertzale vasca era pacifista».