Las risas y bromas de Milei, Orban e Infantino en la primera reunión del Consejo de Paz de Trump

Un divertido vídeo de un momento de pura distensión y complicidad entre el argentino Javier Milei, el húngaro Viktor Orbán y el italiano Gianni Infantino en la primera reunión del Consejo de Paz de Trump se ha viralizado este viernes.

En las imágenes, se ve a Milei y Orbán sentados uno al lado del otro en el fondo del salón, riendo a carcajadas como si estuvieran en una reunión de amigos en vez de en un evento geopolítico de alto nivel. Milei gesticula animadamente, y canturrea ante su micro Burning Love, de Elvis Presley, canción que suena en el recinto, mientras Orbán responde con sonrisas amplias y comentarios que provocan más risas, e Infantino, sentado delante, se suma al buen humor, siguiendo el ritmo y con un gorro estilo MAGA sobre la mesa.

Estas bromas han captado la atención de las redes, que resaltan el lado desenfadado: Milei y Orbán como dos compañeros de banco que no paran de cuchichear y reírse, con Infantino uniéndose al jolgorio.

Estos momentos de risas y camaradería contrastan con la seriedad de la primera reunión en Washington este jueves del Consejo de Paz de Trump, una iniciativa que él preside y que busca priorizar la reconstrucción de Gaza tras el frágil cese al fuego.

Trump anunció durante el encuentro una contribución estadounidense de 10.000 millones de dólares, mientras otros miembros del Consejo de Paz (más de 40 países representados) comprometieron en total unos 7.000 millones adicionales para ayuda humanitaria, infraestructura y estabilización.

La FIFA, a través de Infantino, aportó 75 millones (algunas fuentes mencionan 2.5 millones iniciales) para instalaciones deportivas en la zona, y el presidente argentino Milei ofreció tropas o cascos blancos argentinos para misiones de paz en Gaza.

Trump aprovechó para elogiar sus «éxitos» internacionales —mencionando explícitamente a Milei y Orbán como líderes que apoyó y que «ganaron»— y criticó implícitamente a la ONU, diciendo que el Consejo «mirará por encima» de ella para resolver conflictos globales. También tocó las tensiones con Irán, insinuando decisiones inminentes.