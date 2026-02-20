‘Tiempo Extra’: la nueva apuesta de OKDIARIO donde el deporte se analiza con cifras

Cada entrega combina entrevistas directas, análisis estratégico y testimonios de primer nivel, con un ritmo televisivo que huye del debate encorsetado y busca conversación real, titulares claros y mensajes con impacto. El tono es dinámico, cercano y enfocado en la actualidad, pero siempre con profundidad empresarial.

El primer episodio de Tiempo Extra se estrena el próximo jueves 26 de febrero y podrá verse a través de la HOME de OKDIARIO, así como en las plataformas audiovisuales YouTube y DailyMotion. En esta ocasión, el nuevo formato va a poner el foco en el impacto socioeconómico de los deportes de invierno en España.

Se analizará cómo la temporada invernal, con la nieve, las competiciones y el turismo activo como protagonistas, impulsa la actividad empresarial, la hostelería y el empleo en distintas regiones españolas. Para ello, se vana contar con la participación de Rocío Delgado, del Comité Olímpico Español (COE), y Jorge Moncada, Director General de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, quienes aportan la visión institucional y estratégica sobre el impacto del deporte en el desarrollo territorial.

El deporte no sólo es espectáculo, es industria

El programa Tiempo Extra se centra, sobre todo, en cómo el deporte actúa como motor económico de las regiones españolas. Desde grandes eventos internacionales hasta proyectos locales con alto impacto turístico, Tiempo Extra pone el foco en cómo clubes, competiciones y patrocinadores transforman territorios, generan empleo y refuerzan marca país. La mesa de análisis aborda cifras, inversiones, alianzas público-privadas y estrategias de crecimiento con una visión clara: el deporte no es solo espectáculo, es industria.

Otro de sus pilares es el diálogo entre empresarios y protagonistas deportivos. Presidentes de compañías, directivos, ex jugadores y responsables institucionales comparten experiencias sobre liderazgo, gestión del talento y expansión internacional.

El programa explora cómo los valores del deporte —disciplina, trabajo en equipo, resiliencia— se trasladan al mundo corporativo y cómo las empresas encuentran en el deporte una plataforma de innovación y posicionamiento.

Con una realización moderna y una narrativa orientada a titulares, Tiempo Extra construye un puente entre la información económica y la emoción deportiva. Cada episodio se convierte en una radiografía del impacto real que tiene el deporte en la actividad empresarial, el turismo y el crecimiento regional, consolidándose como un espacio de referencia para quienes entienden que la economía también se juega en el terreno de juego.