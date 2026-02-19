Diez muertos en el motín de una cárcel de Cuba donde los presos gritaban «¡viva Trump!» y «¡abajo Díaz Canel!»

Las organizaciones no gubernamentales Prisoners Defenders y Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) han denunciado este jueves el estallido de un motín en la cárcel de alta seguridad de Canaleta, en la provincia de Cuba de Ciego de Ávila, en el centro de la isla. Se habrían producido al menos 10 muertes, según informa Prisoners Defenders.

Durante el motín, los presos se sublevaron exigiendo «libertad para la isla» y coreando consignas como «¡viva Trump!» y «¡abajo Díaz Canel!», así como «¡Patria y Vida!».

Según revelan informes de organizaciones no gubernamentales como el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) el origen del motín en la cárcel de Cuba las causas principales del motín estarían en las pésimas condiciones de la prisión y en la hambruna que viven los reclusos.

Incluso informan de un caso de un joven que estaba casi desmayado de hambre y protestó porque no le daban comida. Los funcionarios le golpearon brutalmente y horas después apareció ahorcado en su celda.

Otras informaciones de ONG hablan de crisis sanitaria y falta de agua, ya que los reclusos llevaban al menos cuatro días sin acceso regular a agua potable, provocando cientos de casos de diarrea.

Además, se habla de malos tratos y se han denunciado condiciones insalubres críticas, alimentos en mal estado y falta de atención médica y medicamentos. También denuncian las ONG represión contra presos políticos y comunes, hacinamiento y corrupción interna.

La prisión de Canaleta es conocida por albergar a más de 3.000 reclusos y ser una de las principales cárceles del centro del país. Ante la protesta, se ha exigido información urgente sobre el estado de salud de los reclusos y se ha responsabilizado al régimen cubano por la integridad de los mismos.