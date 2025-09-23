Fernando Colomo habla en ‘La Revuelta’ del pasado de David Broncano como actor: «No te cogimos»

El pasado lunes 22 de septiembre, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera, el equipo del programa recibió a Fernando Colomo y a Brays Efe en el Teatro Príncipe Gran Vía. Como no podía ser de otra manera, los dos tuvieron la oportunidad de hablar con el jienense sobre diversas cuestiones. Entre ellas, de su nueva película, Las delicias del jardín, una comedia protagonizada por Fernando Colomo, su hijo Pablo Colomo, Antonio Resines, Carmen Machi y Brays Efe. Sobre las excepcionales críticas que está recibiendo este filme, el director no dudó en hacer el siguiente comentario: «Cuánto más seria intento que sea una película, más comedia me sale». El actor, por su parte, no tardó en aprovechar su paso por La Revuelta para pedir que Fernando Colomo fuese reconocido con el Goya de Honor.

El aludido no pudo evitar mostrarse reacio ante esta petición: «Me habría gustado que me lo dieran con la edad de Aitana (Sánchez-Gijón), ahora ya no», reconoció. Pero no todo quedó ahí, puesto que los invitados del programa que se emite en La 1 de Televisión Española pudieron hablar de más temas que nada tenían que ver con Las delicias del jardín, la película que estaban promocionando. Un claro ejemplo lo encontramos en lo duros que pueden llegar a ser, en la mayoría de ocasiones, los procesos de casting. Al fin y al cabo, en un corto periodo de tiempo, debes mostrar tu mejor versión para convencer de que mereces un hueco en el proyecto en cuestión. Fue entonces cuando Brays Efe, tirando de ironía, quiso saber cuántas películas había hecho David Broncano. Entre risas, no tardó en responder: «Películas, ninguna. Solo hice un papel de doblaje para una película de los Teleñecos, o algo de eso», explicó.

Lo que parecía una broma, todo quedó a un lado cuando el director no dudó en pronunciarse. De esta manera, Fernando Colomo dejó completamente sin palabras a los espectadores de La Revuelta con una confesión que tenía estrecha vinculación con David Broncano: «Te presentaste a un casting mío y no te cogimos», anunció. Un dato que dejó al presentador completamente impactado, a la par que descolocado. Visiblemente sorprendido, no recordaba que se trataba de la comedia llamada La Tribu, que se estrenó en 2018.

Fue entonces cuando el director no dudó en ir más allá, añadiendo un dato que dejó a todos aún más impactados: «Luego te propuse un papel mucho mayor, de protagonista en otra película, y nos rechazaste tú», aseguró. Aunque el invitado de La Revuelta no quiso dar más detalles respecto a ese proyecto, sí que dejó claro que se planteó posteriormente tras el estreno de La Tribu en el año 2018.

Lejos de que todo quede ahí, Fernando Colomo quiso explicar a los espectadores del programa de La 1 de Televisión Española cuál fue la razón por la que David Broncano no fue elegido en ese casting. Es más, reconoció que «ni me lo enseñaron», puesto que el equipo de casting descartó su prueba desde el primer momento.