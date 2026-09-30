Mario Vaquerizo (52 años) sobre todas sus propiedades: «Me encanta comprarme casas, soy capitalista y me encanta destinar mi dinero a lo que quiera»

Mario Vaquerizo es uno de los nombres más conocidos en España por su faceta artística en las Nancys Rubias y como colaborador televisivo. Sin embargo, siempre ha sido una persona que ha dejado declaraciones destacables en sus intervenciones en público y ha destacado por sus indumentarias y particular personalidad. Como profesional ha tenido muchas facetas: como artista, periodista, representante e incluso empresario relacionado con la vivienda.

Hace más de dos décadas comenzó a gestarse su millonario patrimonio, que proviene de la propiedad de inmuebles. Tras casarse Vaquerizo con la cantante Alaska, decidieron obtener su primera vivienda en pleno centro de Madrid, cerca de Gran Vía. Su desconfianza en los fondos de inversión y bonos le hizo invertir su dinero en otro lado: «Creo en el ladrillo porque eso siempre va a valer dinero».

La visión empresarial de Vaquerizo

A sus 52 años, el artista ha conseguido un notable conjunto de viviendas (seis) valorado en unos 5 millones de euros. Tanto él como su esposa comparten una filosofía financiera basada en la creencia de la vivienda como un bien para invertir que genera y generará un retorno fiable y seguro.

En varias entrevistas, el cantante ha reconocido abiertamente su postura sobre la vivienda y su negocio: «Me he comprado una casa porque me encanta comprarme casas» añadiendo que «que nadie venga aquí a decirme nada sobre el capitalismo. Soy capitalista, me encanta la propiedad privada y me encanta que, con mi esfuerzo y con mi trabajo, pueda destinar mi dinero a lo que yo quiera».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de okdiario.com (@okdiario)

El patrimonio de Vaquerizo y Alaska

Su principal residencia se conoce como la «Casa Rosa» que es la joya de la corona del matrimonio. Se encuentra ubicada en la fachada clásica del siglo XIX junto a la Gran Vía. Su interior rompe por completo con lo convencional a través de un estilo excéntrico, kitsch y maximalista. Las paredes del domicilio hacen referencia a su nombre; son todas de color rosa decorado con estampados de animales y otros elementos de decoración mitómana.

En el mismo edificio se encuentra la «Casa Azul». Empleado como espacio social situado unas plantas más arriba. Lo utilizan para reuniones de trabajo, comidas con amigos, sesiones de fotos y biblioteca.

La pareja tiene en el mismo edificio una antigua portería que se ha convertido en un vestidor gigante, otros tres pisos más, teniendo como plan seguir comprando peldaño a peldaño las 12 viviendas del inmueble para abrir un hotel en el futuro, manteniendo únicamente la Casa Rosa para ellos. A pie de calle del edificio cuentan con dos locales destinados al alquiler comercial.

En Boadilla del Monte adquirieron en 2017 un chalet con una finca de casi 2.000 metros cuadrados de parcela que utilizan como refugio de descanso.