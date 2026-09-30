La Guardia Civil investiga a dos hombres por la muerte de una británica cuando practicaba parasailing en Benidorm

La Guardia Civil ha remitido al juzgado los resultados de su investigación acerca de la muerte de una británica de 66 años mientras practicaba parasailing en Benidorm. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto, tal como ese mismo día publicó OKDIARIO. Los agentes han investigado a dos personas en torno a los hechos. En concreto, se trata de dos varones de nacionalidad española. Uno, el responsable de la empresa. Y otro, un varón de 62 años que contaba con la titulación para dirigir la embarcación, pero no estaba enrolado en la misma pese a ser quien la tripulaba supuestamente cuando ocurrieron los hechos.

La Guardia Civil les imputa los presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones, en relación a las circunstancias que pudieron contribuir al accidente. Y un presunto delito de encubrimiento, relacionado con la identificación inicial de la persona que se encontraba al mando de la embarcación.

El parasailing es un deporte recreativo y acuático en que una o varias personas, sujetas por un paracaídas, son remolcadas por una lancha. La velocidad de la embarcación provoca la elevación del paracaídas y lo hace volar por encima del agua. Los hechos se produjeron en la denominada zona de la Cola de Caballo, que forma parte del entorno de Sierra Helada, en Benidorm. Y en dirección a la conocida como Cala del Tío Ximo, en la misma localidad.

La mujer británica falleció en el hospital a consecuencia de las lesiones sufridas. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario por las lesiones sufridas. Pero, en su caso, nunca se llegó a temer por su vida.

Menos de dos meses después del fallecimiento de la citada mujer británica, la Guardia Civil ha concluido su investigación. Y ha esclarecido, entre otras cuestiones, según el propio Instituto Armado, que si bien, inicialmente, una persona vinculada a la empresa responsable de la actividad fue quien se identificó ante los agentes como patrón de la embarcación, esta misma persona reconoció, más tarde, que no se encontraba al mando en el momento del accidente. Y señaló a otro trabajador como responsable.

Durante la investigación se ha determinado que era este último quien manejaba la embarcación. Y se ha constatado que contaba con la titulación necesaria para ejercer como patrón y con la información correspondiente. Pero no figuraba como enrolado en la empresa en el momento del accidente.