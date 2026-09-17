Adiós a pagar por más espacio en Google: el truco para borrar los correos que más pesan de Gmail en un minuto y gratis

Si Google no deja de avisarte de que tu cuenta está casi llena y te invita a pagar por más espacio, hay algo que deberías probar antes de sacar la tarjeta. El canal de YouTube DRIMTEK Project lo explica en un vídeo corto lleno de humor: el culpable no suele ser el spam, sino los archivos adjuntos que se acumulan en Gmail durante años.

La buena noticia es que liberar ese espacio es gratis y cuestión de minutos. Basta con usar un par de comandos en la barra de búsqueda del correo.

Por qué tu cuenta de Google se llena aunque no lo parezca

Las cuentas gratuitas de Google cuentan con 15 GB de almacenamiento compartido entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Cuando se agota, el aviso es claro: si no liberas espacio o contratas más, podrías dejar de recibir correos nuevos.

Muchos usuarios culpan a los correos basura, pero un mensaje de texto apenas ocupa unos kilobytes. Lo que de verdad pesa son las fotos, vídeos, PDF y presentaciones que llegan adjuntos y que siguen ahí aunque nunca vuelvas a abrirlos.

El comando para encontrar los correos que más pesan

El truco consiste en escribir en la barra de búsqueda de Gmail una combinación de operadores de búsqueda oficiales:

has:attachment larger:10M muestra todos los correos con adjuntos de más de 10 megas.

Puedes cambiar la cifra por la que quieras, por ejemplo larger:5M, para afinar más.

Después sólo tienes que seleccionar los mensajes que aparezcan, revisar que no haya nada importante y borrarlos. Un detalle clave: los correos eliminados pasan a la papelera, así que conviene vaciarla para recuperar el espacio de forma inmediata.

También se puede hacer sin escribir comandos

Si prefieres no memorizar nada, Gmail ofrece el mismo filtro con botones. Pulsando en el icono de opciones de búsqueda, junto a la lupa, puedes indicar un tamaño mayor que los megas que elijas y marcar la casilla «Contiene archivos adjuntos». El resultado es exactamente el mismo.

Conviene hacerlo con calma. Entre esos correos pesados puede haber facturas, contratos o documentos del trabajo, y es buena idea descargar lo que quieras guardar antes de eliminarlo. Del mismo modo que hay cosas que nunca deberías hacer en el ordenador de la empresa, tampoco es recomendable borrar a ciegas.

El truco extra para limpiar los correos más antiguos

El vídeo guarda un segundo comando todavía más útil: older_than:3y. Al escribirlo en la barra aparecen todos los correos con más de tres años de antigüedad, algo que no se puede filtrar tan fácilmente con los botones. También admite meses o días, como older_than:6m.

Combinando ambos trucos, muchos usuarios pueden recuperar varios gigas sin gastar un euro. Y ya puestos a hacer limpieza, merece la pena revisar también la seguridad de tus mensajes, ahora que España bloquea automáticamente los SMS que suplantan a los bancos.