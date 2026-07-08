Éstas son las playas que más veces pondrán bandera morada este verano 2026 por medusas y otra fauna peligrosa

Según alertan las autoridades, la presencia de medusas en las costas españolas ha aumentado exponencialmente en los últimos años debido al incremento de la temperatura del agua y a la reducción de algunos de sus depredadores naturales, como la tortuga boba y el atún rojo. Las costas de Baleares y Andalucía son las más afectadas con su presencia «porque están en medio de corredores biológicos, como el estrecho de Gibraltar».

En caso de sufrir una picadura o de haber tocado una medusa, se recomienda limpiar la zona afectada con agua salada, sin frotar la piel. No debe utilizarse agua dulce, ya que el cambio de presión puede favorecer la liberación de más veneno. Asimismo, es fundamental avisar al socorrista para que valore la situación y preste asistencia si fuera necesario.

Las playas de España que tendrán bandera morada este verano

La bandera morada se utiliza para alertar de la presencia de medusas u otros organismos marinos que pueden representar un riesgo para los bañistas. Aunque su uso no es idéntico en todas las playas, cada vez es más habitual verla en diferentes zonas del litoral español. Su finalidad es avisar de la existencia de estos animales en el agua para que las personas que acudan a la playa tomen las precauciones necesarias.

Esta semana, por ejemplo, el mapa de MedusaApp recoge avisos de medusas en las playas de Bajadilla y Guainos Bajos, en Almería, así como en la playa de Getares, en Cádiz, donde su presencia es relativamente frecuente. También se han registrado avistamientos en la playa de la Rada, en Estepona (Málaga), y en la de Calahonda, en Granada. Además, la aplicación informa de la presencia de medusas en las playas de Castelldefels y Les Casetes, en Cataluña; en Cala Fuster, en Mallorca; en Muchavista, en Alicante; y en la playa de Venecia, en Gandía, estas dos últimas ubicadas en la Comunidad Valenciana.

🏖️🟣 Además de las banderas de baño, algunas playas cuentan con bandera morada. Su presencia puede alertar de medusas, contaminación biológica u otros riesgos para la salud. Antes de bañarte: 🏳️ Observa la señalización.

👮 Sigue las indicaciones del personal de socorrismo.

🌊… pic.twitter.com/6CdgJMAcrV — Guardia Civil (@guardiacivil) July 6, 2026

En el mar Mediterráneo habitan numerosas especies de medusas:

La medusa aguamala, también conocida como aguaviva, es una de las medusas más grandes del Mediterráneo, ya que puede alcanzar hasta un metro de diámetro. Es muy fácil de identificar por su color blanquecino, los bordes azulados o violáceos de la umbrela y sus ocho gruesos brazos orales.

La carabela portuguesa, aunque suele confundirse con una medusa, la carabela portuguesa es en realidad un hidrozoo formado por una colonia de organismos especializados. Está considerada la especie más peligrosa que puede aparecer en nuestras costas, ya que su potente veneno puede causar lesiones muy graves. Se reconoce por su flotador violáceo, lleno de gas, y por sus larguísimos tentáculos, capaces de inocular una potente toxina.

La medusa aguamar presenta una umbrela de color blanco amarillento con bandas marrones en forma de «V» invertida. Puede alcanzar unos 30 centímetros de diámetro y suele encontrarse en aguas templadas y frías del Atlántico y del Mediterráneo. Sus tentáculos contienen células urticantes que producen una picadura muy dolorosa.

La medusa huevo frito es una de las especies más fáciles de identificar por su aspecto, ya que su umbrela recuerda a un huevo frito gracias a la protuberancia central de color anaranjado. Su tamaño oscila entre los 20 y los 35 centímetros. Es muy frecuente en el Mediterráneo, especialmente en verano y otoño, especialmente en el Mar Menor.

La medusa luminiscente destaca por su color rosado y por la capacidad de emitir luz en la oscuridad, de ahí su nombre. Puede medir hasta 20 centímetros de diámetro y posee tentáculos muy largos cargados de células urticantes. Es una de las especies más abundantes y peligrosas del Mediterráneo. Su picadura provoca un dolor intenso, fuertes irritaciones, ampollas e incluso pequeñas úlceras en la piel.

La medusa luna es una de las especies menos peligrosas que pueden encontrarse en las costas españolas. Tiene una umbrela transparente con tonos azulados que alcanza unos 25 centímetros de diámetro y numerosos tentáculos finos. Habita principalmente en bahías y zonas costeras tranquilas, como el Mar Menor, según el Aquarium Costa de Almería.

«De entre las especies que podemos encontrar en las costas españolas, posiblemente la más peligrosa pueda ser la Carabela portuguesa (Physalia physalis) El contacto con sus tentáculos puede tener consecuencias muy graves para las personas. La gran concentración de nematocistos y su potente veneno con propiedades neurotóxicas, citotóxicas y cardiotóxicas pueden llegar a producir en algunas situaciones un shock neurógeno provocado por el intensísimo dolor, con el consiguiente peligro de ahogamiento. En cualquier caso puede producir quemazón y dolor, y laceraciones en la piel como consecuencia del íntimo contacto con los tentáculos que se enredan y adhieren en el intento de desembarazarse de ellos», detalla el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.