Andrea Levy (PP) carga contra Gonzalo Miró en TVE: «A mí no me hace gracia»

Nueva polémica en TVE. En el recién estrenado programa, Directo al grano, se vivió, el pasado miércoles 1 de octubre, un enfrentamiento entre el copresentador del espacio, Gonzalo Miró, y la colaboradora y política del Partido Popular, Andrea Levy. Todo surgió en pleno debate por la propuesta de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid: a partir de ahora, será obligatorio en el municipio informar sobre el «síndrome postaborto» a las mujeres que se planteen interrumpir el embarazo. Miró no tuvo reparos de reírse de su tertuliana cuando ella admitió ser de «centro» y ella le afeó el gesto en directo. «A mí no me hace gracia lo que he dicho», reaccionó Levy. «A mí sí», contestó él. a lo que la concejala madrileña respondió: «Que el PP ha reconocido que el aborto es un derecho asistencial lo ha reconocido, pero la información que se está dando aquí es que el Ayuntamiento de Madrid no tiene hospitales donde se practican operaciones quirúrgicas por tanto es falso lo que se está diciendo».

La mencionada moción de Vox argumenta que interrumpir el embarazo provoca, en el «91% de los casos», enfermedades como «depresión» o «alcoholismo», algo que niegan los detractores de la medida, que defienden que el «síndrome postaborto» al que se refiere la formación no es una patología reconocida por los manuales de diagnóstico.

Sobre esta propuesta se debatió el 1 de octubre en el nuevo espacio de La 1 de TVE, Directo al grano, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró. Al respecto a este acuerdo firmado, Flich dijo: «El PP de Madrid se acerca cada vez más a Vox». Este comentario no gustó a Andrea Levy, quien quiso dejar claro la postura de su partido y la suya propia: «Algunos hemos sido de centro siempre».

Estas palabras de Levy provocaron una gran carcajada de Miró, algo que enfureció más a la política y tertuliana, quién le frenó en seco al decirle: «A mí no me hace gracia lo que he dicho». «A mí sí», respondió Miró sin arrepentirse del gesto. «¿Te ríes de que sea de centro?», repreguntó Levy, muy molesta con el presentador de TVE.

Gonzalo Miró siguió argumentando que: «Yo al PP no lo he visto nunca de centro, jamás. Por eso me río». Levy, visiblemente molesta, respondió lo siguiente: «Pues no le habrás visto tú porque estás dando muchas vueltas. Que el PP ha reconocido que el aborto es un derecho asistencial lo ha reconocido, pero la información que se está dando aquí es que el Ayuntamiento de Madrid no tiene hospitales donde se practican operaciones quirúrgicas por tanto es falso lo que se está diciendo. Yo ayer escuché la intervención de Vox y se lo dije a Carla Toscano, creo que estas cosas cuando uno está en política está bien que ponga su carga religiosa pero no se la puede imponer ni a los médicos ni a las mujeres que van a abortar».