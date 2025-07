Los hoteleros señalan a la izquierda: «Quien no ha condenado el ataque a la Conselleria queda retratado»

La vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, ha condenado duramente tanto el reciente ataque a la Conselleria de Turismo del Govern como a todas aquellas entidades y partidos políticos que han evitado condenar el acto vandálico producido el pasado fin de semana.

«Es absolutamente inadmisible», ha dicho Aguiló en declaraciones a OKBALEARES para añadir que «todos aquellos que no han hecho una condena pública quedan retratados». Hay que recordar que ni el PSOE, ni sus dirigentes, ni tampoco la socialista y mallorquina secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, han querido condenar los hechos.

En sus manifestaciones a OKBALEARES, la número dos de la Federación Hotelera carga en principio contra los responsables directos del ataque vandálico: «De entrada, queda retratada Arran por su conducta incívica y radical cargada de antecedentes de este tipo».

María José Aguiló lamenta que el ataque no se quedara en pintarrajear una pared, ya que además se difundió un vídeo en el que «atentaban contra personas concretas» como políticos del Partido Popular o conocidos empresarios hoteleros de la isla.

Pero para la vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, en la foto también salen todos aquellos que, con responsabilidades de representación, tampoco han condenado el ataque contra la Conselleria de Turismo.

Preguntada por el clamoroso silencio del PSOE y sus caras más visibles, Aguiló denuncia que «quedan retratados todos los que se llenan la boca de democracia y libertad y no han hecho una condena pública de los sucedido». La referencia es directa al PSOE y también a formaciones con representación pública como Més per Mallorca y Podemos, que han preferido no condenar los hechos tan graves del pasado fin de semana.

En una reciente entrevista en la radiotelevisión pública IB3, la presidenta del Govern, Marga Prohens, lamentó también el silencio absoluto de la máxima representante del turismo en España y que es mallorquina Rosario Sánchez.

Su silencio se suma al de Francina Armengol, que habiendo sido presidenta de Baleares durante ocho años no ha condenado la violación de la fachada de un edificio del Govern. También sigue callado Iago Negueruela, quien ocupó el despacho de la Conselleria durante cuatro años en la pasada legislatura en la que gobernaba el Pacte de izquierdas.