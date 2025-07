Un tren descarrila cerca de la estación de Marratxí y provoca retrasos en las líneas

Un tren ha descarrilado en la mañana de este miércoles cerca de la estación del municipio de Marratxí, Mallorca. Según ha informado Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), se ha producido un leve descarrilamiento de una rueda del bugie del tren. No ha habido que lamentar heridos y los pasajeros han sido reubicados en otra unidad.

Ahora mismo se registran retrasos en todos los servicios de tren y metro provocados también por una incidencia en la catenaria, aunque ya ha sido reparada.

A causa d’una incidència en la catenària, que ja ha estat reparada, la circulació s’ha vist afectada i hi ha retards en tots els serveis en aquests moments, Treballam per a restablir la normalitat al més aviat possible. Disculpin les molèsties pic.twitter.com/qZ3Gty0KS6

— SFM (@sferroviarism) July 30, 2025