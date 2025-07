Es Jardí presenta el cartel completo de su tercera edición

Empieza la cuenta atrás para el regreso de Es Jardí, la mejor terraza del Mediterráneo del verano mallorquín. Tras reafirmarse como referente cultural en su segunda entrega en 2024 con 70.000 asistentes, en su tercera edición, el ‘Mediterranean Boutique Festival’ llenará de música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos el Recinto Mallorca Live de Calvià entre los meses de julio y agosto.

La organización de Es Jardí ha dado a conocer las últimas novedades de esta edición en un evento celebrado esta tarde en el Hotel Dreams Calvià junto al patrocinador oficial Inclusive Collection part of World of Hyatt (Zöetry Wellness & Spa Resorts, Dreams Resorts & Spas, Secrets Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts) y que ha contado con la presencia de Laura Llorente, Directora de Es Jardí; Jaume Bauzà, Conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern de les Illes Balears; Antònia Roca, Vicepresidenta del Consell de Mallorca; Llorenç Perelló, director del Institut d’Estudis Baleàrics y Juan Antonio Amengual, Alcalde de Calvià.

En palabras de Laura Llorente, Directora de ‘Es Jardí’: “Hace tres años soñábamos con crear un espacio diferente: un jardín cultural donde música, arte, gastronomía y sostenibilidad convivieran con una oferta de calidad, pensada para un público diverso, familiar y exigente en cuanto a servicio. Hoy, podemos decir con orgullo que Es Jardí no solo es una realidad, sino una referencia en el panorama estival de las Islas Baleares”.

Sa Clariana

Llega a Es Jardí un nuevo concepto para las tardes de verano del festival que recibirá a los asistentes a su entrada al jardín mediterráneo de Calvià. La organización ha presentado el Escenario Sa Clariana, un renovado escenario de bienvenida donde se da la primera luz y la primera conexión del público con lo que está por venir, pensado para acoger las propuestas más interesantes y variadas de la escena musical de las Islas Baleares con actuaciones y sesiones de artistas, bandas y DJ baleares.

Por sus tablas pasarán distintos estilos musicales llegados de todo el archipiélago balear: desde Formentera, la fusión de rock, reggae y funky de The Mirror Three; desde Ibiza, el pop-rock de Morning Drivers; desde Menorca, la inquieta compositora y guitarrista María Florit; y, desde Mallorca, el neo-soul de Ange, la energía de Barrilete Cósmico, la diversidad de estilos con la voz de Carlos Gómez, el joven músico y compositor David Cabot, el pop y funk de Fly Funks, la diversión asegurada con Kool Vibes, el flamenco de La Canija, el rock y punk-pop de The Little Kiss y el combo muy fresco de jazz y swing con Tinons March Quartet y los DJ sets de Alex Abril, Rachel Vidal y Tere G. La oferta local de jazz, funk & soul de todos los viernes en Sa Clariana se ofrecerá gracias a la colaboración de Jazzlounge.

Todos los públicos

Los británicos Blue (3 agosto), una de las bandas más exitosas del pop de los 2000, y la primera visita a la isla de Soultown Festival (18 julio), una noche de celebración del soul, el funk y los grandes clásicos con nombres como Shalamar y Tunde Baiyewu (la inconfundible voz de The Lighthouse Family) fueron las últimas incorporaciones a un cartel de grandes nombres. Es Jardí 2025 contará con las actuaciones de Marc Anthony, Alejandro Fernández, Pastora Soler, Dani Fernández, Bomba Estéreo, Trueno, G-5, Mikel Izal, Guitarricadelafuente, Duncan Dhu y Beret, así como las noches de homenaje Summer of Rock Legends y Summer of Divas, el 27º Aniversario de Garito, las fiestas Bresh y la gran apertura y gran cierre de la mano de Children of the ‘80s.

Es Jardí se puede vivir de muchas maneras gracias a los diferentes tipos de localidades. La grada ofrece comodidad con un asiento reservado y una perfecta visibilidad frontal del escenario; la entrada VIP permite vivir los espectáculos desde un espacio exclusivo con barra, baños y acceso al lateral del front row del escenario, con acceso prioritario, zona chill, copa de bienvenida y plaza de parking (mínimo 2 personas por coche).

La experiencia más exclusiva del festival la ofrece la entrada Premium, con mesa reservada en la tarima con servicio de mesa, amenities durante los conciertos, botella de alcohol con 8 refrescos, carta premium de bebida y coctelería así como acceso prioritario, acceso a la zona VIP, y plaza de parking (mínimo 2 personas por coche).

Toda la información sobre los diferentes tipos de entradas está disponible en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del festival, Entradas.com.

La mejor terraza del Mediterráneo

Es Jardí consolidó su éxito en su segunda edición, reuniendo a 70.000 asistentes en 23 fechas de programación que combinaron música, cultura, gastronomía y actividades familiares. El “Mediterranean boutique festival” destacó por su carácter ecléctico, con un cartel que incluyó artistas internacionales como Carlos Vives, Babasónicos, Gente de Zona y Morcheeba, junto a figuras nacionales como Amaral, Rozalén y Ana Mena. Además, cada jornada contó con la participación de artistas y DJ locales en el Escenario Bienvenida, reforzando la conexión con la isla.

Entre las actividades más celebradas estuvieron la fiesta hippy Summer of Love, Bresh con entradas agotadas y Mucho Mambo. Sacro by Mëstiza, con su fusión de electrónica y flamenco, fue una de las grandes novedades, mientras que el 25+1 aniversario del mítico Garito de Palma sumó una noche inolvidable. En el ámbito gastronómico, apostaron por productos locales con propuestas como La Rosa y Can Company, complementando una experiencia enriquecida por espectáculos de acróbatas, malabares y actividades infantiles en Es Jardinet. Este festival se consolidó como una cita imprescindible, ofreciendo una experiencia boutique única que combinó música, entretenimiento y cultura en un entorno privilegiado.