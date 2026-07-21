Borja Sémper vivió ayer lunes una celebración con un significado muy especial. El portavoz nacional del Partido Popular se sumó en la plaza de Cibeles a los miles de aficionados que festejaron el segundo Mundial conquistado por la Selección Española, apenas un año después de atravesar uno de los momentos más complicados de su vida. Hace justo un año, Sémper se encontraba inmerso en un tratamiento de quimioterapia tras anunciar que padecía un cáncer, por lo que la fiesta futbolística tuvo para él un componente personal de superación que convirtió la jornada en una celebración doble.

Visiblemente emocionado, el dirigente popular aseguró que el ambiente vivido en las calles de Madrid es difícil de describir y destacó la importancia de disfrutar de un momento histórico para el deporte español.

Borja Sémper, muy emocionado en la celebración del Mundial

«¡Qué emoción! Es indescriptible lo que estamos viviendo, la suerte que tenemos de vivir en este momento», afirmó antes de recordar la perspectiva que le da haber esperado durante décadas para ver a España levantar la Copa del Mundo. «Yo se lo digo a mis hijos pequeños: No creáis que esto es fácil. Vuestro padre tardó muchos años en vivir esto, ya dos veces. Igual empieza a ser ya algo más que una sorpresa», bromeó.

Sémper también relató cómo siguió la final, una experiencia que calificó de inolvidable. Explicó que tuvo la oportunidad de presenciar el encuentro desde Nueva York, rodeado de aficionados argentinos, con quienes compartió la emoción del partido en un ambiente de respeto.

«Con mucha emoción. Tuve la inmensa suerte de estar en Nueva York, de poder verlo en directo, rodeado de argentinos muy amables, mucho más amables en la tribuna viendo el partido que en el terreno de juego», comentó entre risas. Para el portavoz popular, el éxito de la Selección trasciende lo estrictamente deportivo y supone un impulso colectivo para toda la sociedad española. «Como todos los españoles, creo que esto además nos une a todos. Estamos tan necesitados de buenas noticias que la Selección Española es un chute de ánimo extraordinario», subrayó.

Durante la celebración, Sémper también tuvo palabras de reconocimiento para los Reyes, cuya presencia junto al equipo nacional volvió a recibir el aplauso de la afición. A su juicio, la Corona representa la mejor imagen institucional de España dentro y fuera de sus fronteras. «Los Reyes están siempre a la altura. La representación que tenemos gracias a Sus Majestades es magnífica. El reconocimiento que tienen fuera de nuestras fronteras avala y explica también el inmenso cariño que les tienen los españoles. Siempre saben estar, siempre están en el momento adecuado, nunca buscando un protagonismo que les corresponde. En definitiva, la mejor imagen de España: los Reyes y la Selección española, reyes del mundo», afirmó.

El dirigente popular tampoco olvidó el sufrimiento que acompañó a la final, decidida nuevamente tras una prórroga, y tiró de humor para comparar este triunfo con el histórico Mundial conquistado por la generación de Andrés Iniesta. «Estamos abonados a las prórrogas. Teníamos que haber metido mucho antes, en este y en el partido de Iniesta contra Holanda. Pero aquí estamos, es magnífico», señaló.

Sémper concluyó con un mensaje de optimismo que, en su caso, trasciende el fútbol. Después de un año marcado por la enfermedad y su recuperación, el portavoz popular invitó a disfrutar del momento y a prolongar la alegría que ha devuelto la Selección a millones de españoles: «Todo suena manido, pero todos los tópicos son ciertos. España es un equipo extraordinario, como el país. Vamos a aprovechar, vamos a disfrutar esto, que nadie nos quite la sonrisa y vamos a alargarla todo lo que podamos».