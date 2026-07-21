Roca Rey y Tana Rivera, pillados entre la multitud de Cibeles para celebrar el Mundial de España

Tan solo unas horas después de proclamarse campeona del mundo tras imponerse a Argentina en la final, la selección española fue recibida por una marea de aficionados que inundó las calles de Madrid para celebrar un triunfo histórico: el segundo Mundial conquistado por España. Según las estimaciones, cerca de dos millones de personas se desplazaron hasta Cibeles, convirtiendo la capital en el epicentro de una celebración inolvidable.

Entre la multitud no solo había miles de seguidores de La Roja, sino también numerosos rostros conocidos que quisieron sumarse a una jornada marcada por la euforia y el orgullo. Entre ellos, llamó especialmente la atención la presencia de Roca Rey y Tana Rivera, quienes, aunque intentaron disfrutar de la celebración con discreción, finalmente no pasaron desapercibidos, y varios medios han acabado haciéndose eco de su último plan en conjunto que ha dejado al descubierto su devoción por el equipo español.

La pareja disfrutó del espectáculo acompañada por la madre de Tana, Eugenia Martínez de Irujo, y por su pareja, Narcís Rebollo. Junto a ellos también estuvieron Tomás Páramo y María García de Jaime, dos de sus amigos más cercanos, con quienes compartieron la jornada festiva. Las imágenes trascendidas muestran a la hija de Francisco Rivera luciendo con orgullo la camiseta de la selección española, mientras que el torero optó por un estilismo mucho más sobrio, compuesto por un polo negro. La presencia de ambos no pasó desapercibida y los medios de comunicación encargados de cubrir el evento aprovecharon la ocasión para acercarse y recabar sus primeras impresiones sobre la histórica victoria de España.

Aunque la pareja evitó hacer declaraciones conjuntas, Roca Rey sí atendió a los micrófonos de Europa Press y, a pesar de haber nacido en Perú, se mostró especialmente feliz por el triunfo de España. «Enhorabuena a toda España, que se lo merece», decía. Por su parte, Eugenia Martínez de Irujo también dedicó unas breves palabras a la prensa para mostrar su entusiasmo por la celebración. «Está siendo espectacular. ¡Viva España!», sentenció.

La celebración estuvo a la altura de los campeones del mundo y, como no podía ser de otra manera, Roca Rey y Tana Rivera no fueron los únicos VIP que hicieron un hueco en sus apretadas agendas para disfrutar de la misma. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Borja Sémper y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que acudió junto a su mujer, Teresa Urquijo, también estuvieron presentes. Sin olvidarnos de que Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, Viva Suecia y los ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox y LUCYCALYS, se subieron al escenario para cantar y celebrar la segunda estrella de la selección española.