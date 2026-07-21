La terraza de Madrid que parece Asturias y se come el mejor bonito del Cantábrico

Hay veranos en los que uno busca escapar del asfalto, bajar el ritmo y encontrar un lugar donde la temperatura invite a quedarse. Y aunque parezca imposible hacerlo sin salir de Madrid, hay terrazas que consiguen ese pequeño espejismo. En la calle Doctor Fleming, una frondosa terraza rodeada de vegetación recrea la sensación de estar en algún rincón de Asturias: una mesa bajo los árboles, el frescor del agua pulverizada y una cocina que mira directamente al norte.

Es la terraza de Asgaya, un restaurante asturiano que durante los meses de calor se convierte en una de esas direcciones donde refugiarse cuando la ciudad aprieta. Un espacio exterior de 100 metros cuadrados que recuerda a las terrazas de Llanes, Ribadesella o cualquier pueblo costero asturiano donde las sobremesas se alargan y el tiempo parece avanzar más despacio.

La clave está en la atmósfera, pero también en lo que llega a la mesa. Porque el viaje al norte no se queda en la decoración: la carta mantiene una apuesta clara por el producto y por los sabores reconocibles de la cocina asturiana, con platos pensados tanto para comidas tranquilas como para cenas de verano al aire libre.

Entre las propuestas de temporada aparecen elaboraciones más ligeras como el espárrago con vichyssoise y pimiento rojo asado, el salpicón de bogavante o el mero con crema de coliflor y judía verde salteada. Junto a ellas conviven algunos de los grandes clásicos de la casa, como las verdinas, la fabada, el cachopo de solomillo, los huevos rotos con carabineros y una selección de pescados y mariscos.

La experiencia se completa con uno de los grandes símbolos asturianos: la sidra natural. Servida como manda la tradición, acompaña una propuesta gastronómica donde el Cantábrico está presente tanto en los ingredientes como en la forma de entender la mesa.

Bonito de Gijón

El verano asturiano tiene uno de sus grandes protagonistas en el bonito del norte, y Asgaya lo celebra con unas jornadas especiales dedicadas a este pescado de temporada. Una excusa más para viajar al Cantábrico a través de la mesa sin salir de Madrid.

Durante estas jornadas, tanto Asgaya como La Charca Restaurante, el nuevo espacio del Grupo Asgaya situado junto a la Plaza de España, incorporan una selección de platos en los que el bonito es el absoluto protagonista.

Entre las elaboraciones se pueden encontrar la ventresca de bonito en escabeche con tomate de temporada y cebolla morada, el taco de bonito en escabeche con pimientos asados en carbón de encina, el bonito a la brasa con encebollado de sidra o la ventresca a la brasa con salsa bilbaína.