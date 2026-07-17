El Consell defiende la prioridad nacional y señala a Sánchez por no presentar presupuestos en 3 años

El Gobierno valenciano ha defendido este viernes su acuerdo para aprobar el próximo miércoles los presupuestos generales de la Generalitat para 2026 tras alcanzar un acuerdo con Vox, que incluye la prioridad nacional. Es decir, la prioridad de que los habitantes con arraigo en un municipio, provincia o comunidad autónoma tengan derecho preferente a los servicios públicos, empezando por el derecho a la vivienda. Además, el Consell, por boca de su vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha señalado al Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, por haber «incumplido» el deber de presentar presupuestos generales del Estado (PGE) en tiempo y forma: «Si me tuviera que preocupar por la inconstitucionalidad de algo, sería el hecho de no haber presentado presupuestos durante tres ejercicios consecutivos, que es una obligación constitucional», ha expresado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Díez, a la conclusión del Pleno del Consell, celebrado en Alicante.

José Díez se ha expresado así después de que este jueves Diana Morant, secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de Pedro Sánchez, amenazara con llevar las cuentas de la Generalitat Valenciana ante el Tribunal Constitucional (TC) por incluir expresamente el término prioridad nacional.

El Gobierno de Pedro Sánchez, del que forma parte Diana Morant, lleva tres años sin presentar presupuestos generales del Estado. El Ejecutivo valenciano, primero con Carlos Mazón y ahora con Juanfran Pérez Llorca, suma ese mismo número de ejercicios con presupuestos anuales aprobados por las Cortes Valencianas.

José Díez ha calificado el de la prioridad nacional como «un debate falaz», porque, según ha sostenido, la prioridad nacional no va más allá «de lo que prevé la Constitución». En concreto, ha recordado que el título segundo de la Carta Magna incluye, entre los derechos fundamentales, «que los españoles son iguales ante la ley». Y que el capítulo relativo al artículo 47, donde se regula el derecho a la vivienda, establece que los españoles «tienen derecho a la vivienda», por lo que «podemos concluir que la propia Constitución contempla aquellos supuestos en que los españoles tienen unos derechos que distinguen del resto de personas que puedan estar o que puedan vivir en España».

También ha recordado que el criterio del arraigo «es el que viene estableciéndose en las distintas administraciones desde siempre», en referencia, sin mencionarlo, a los condicionantes que ayuntamientos de todo signo incluyen entre los criterios de adjudicación de viviendas públicas, como el de estar empadronado en un municipio durante un número de años.

«Si me tuviera que preocupar por la inconstitucionalidad de algo, sería el hecho de no haber presentado presupuestos durante tres ejercicios consecutivos, que es una obligación constitucional», ha expresado José Díez en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, ha agregado que él, de la ministra Morant, de lo que se preocuparía es «de cumplir la Constitución en cuanto a la presentación de presupuestos. Cosa que, por cierto, ha hecho este gobierno (en referencia al Consell). En tres años, tres presupuestos».