Vox desmonta al PSPV con la lista de beneficiarios de las ayudas al alquiler: el 60% son a extranjeros

Vox ha reivindicado este miércoles en las Cortes Valencianas el sentido de la denominada prioridad nacional tras recordar que el 60% de los beneficiarios de las ayudas al alquiler en suelo valenciano son destinadas a extranjeros. Así, lo ha manifestado su diputado, Miguel Pascual en el transcurso de su intervención para rebatir la propuesta presentada por el PSOE en torno, precisamente, a esas ayudas al alquiler. En su intervención, Miguel Pascual ha leído uno tras otro varios de los nombres de los beneficiarios de esas ayudas, todos extranjeros, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

La lectura de la lista de beneficiarios de las ayudas al alquiler en la Comunidad Valenciana no ha dejado indiferente a ni a uno solo de los diputados presentes en el hemiciclo Al punto, como se ve en la imagen, una de las diputadas socialistas queda sorprendida al escuchar la enumeración de nombres y apellidos. Todos extranjeros.

Miguel Pascual es el mismo diputado que el pasado 13 de abril verbalizó el rechazo de Vox a acudir al acto de presentación del futuro parque central de Alicante al considerarlo «un blanqueamiento del indigno ministro Óscar Puente», porque se trataba de «un ministro que arrastra 46 muertes a sus espaldas por las que no ha dimitido», en referencia al accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Huelva, donde el pasado enero un convoy con destino a Madrid descarriló y colisionó con otro, que se dirigía a Huelva, con el trágico balance de 46 fallecidos y 126 heridos.

Este miércoles, casi 30 días después de aquello, Miguel Pascual se ha dirigido a los socialistas para manifestarles que «no es cuestión de ampliar las ayudas al alquiler para que media África y la otra mitad de América tengan prestaciones aseguradas». Y ha reclamado que «lo que hay que hacer es priorizar ayudas para nuestros jóvenes, por delante de los extranjeros que se las quitan. Por eso, sí, prioridad nacional».