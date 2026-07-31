Sánchez llega a Ceuta entre gritos por «vender a España» y la Policía carga contra los manifestantes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado pasadas las 11.40 horas de este viernes al helipuerto de Ceuta para seguir la evolución de la crisis migratoria, mientras siguen entrando miles de irregulares a la ciudad autónoma. Allí, decenas de ciudadanos han lanzado gritos contra Sánchez y le han acusado de «vender a España», «desproteger la frontera» y «arruinar la hostelería». También se han producido cargas policiales.

El presidente ha aterrizado en Ceuta acompañado de un amplio dispositivo de seguridad, con presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en las inmediaciones del helipuerto, donde se habían concentrado decenas de personas, entre ellas feriantes que protestaban por el cierre de la Feria de Ceuta.

También se han vivido momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía Nacional, que ha intervenido contra algunos de los asistentes a la salida del vehículo oficial de Sánchez del helipuerto, según informó Ep. El jefe del Ejecutivo iba acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El inquilino de la Moncloa se ha desplazado en un avión Falcon hasta Málaga, y de allí en Super Puma hasta la ciudad autónoma.

Desde el helipuerto, Sánchez se ha desplazado después hasta la frontera del Tarajal para mantener un encuentro con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con posterioridad, está previsto que Sánchez acuda al Palacio de la Asamblea para asistir a una reunión de coordinación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, y responsables del CETI y de la Cruz Roja ceutíes.

Asimismo, las autoridades colocaron vallas esta mañana y desalojaron a inmigrantes irregulares a lo largo del tramo de la avenida Alcalde Sánchez Prado donde se ubica el Palacio Autonómico, lugar en el que Vivas recibirá al jefe del Ejecutivo central. Aquí, tendrá lugar también una manifestación ciudadana de protesta contra la gestión de Sánchez, informó Ep.

Alrededor de 49.000 entradas

Entretanto, alrededor de 49.000 personas cruzaron este jueves 30 de julio desde Marruecos a Ceuta de forma irregular según las primeras estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), y 19 personas murieron ahogadas intentando alcanzar la costa de la ciudad autónoma.

Aunque el Gobierno todavía no ha ofrecido datos oficiales de los inmigrantes que ingresaron a territorio nacional tras la llegada masiva que empezó este jueves y se prolongó durante todo el día, el DSN, organismo dependiente del Ministerio de Presidencia, recogió esta cifa en un documento que se publicó en la mañana de este viernes y posteriormente fue borrado.

Por su parte, la Guardia Civil ha rescatado los cuerpos de 19 inmigrantes ahogados en el mar mientras intentaban alcanzar la playa tras bordear a nado el espigón de El Tarajal.