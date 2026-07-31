El euríbor sube en julio al 2,855% y encarecerá la hipoteca media en más de 81 euros al mes

El euríbor ha vuelto a la senda alcista en julio y ha cerrado el mes en el 2,855%, frente al 2,798% del mes pasado, su nivel más alto desde septiembre de 2024. Este incremento supone que las hipotecas medias subirán en algo más de 81 euros mensuales, en caso de que se tenga que renovar este mes -se calcula sobre el euríbor de julio del año pasado, que fue del 2,079%-.

Una hipoteca media de 200.000 euros que se renueve ahora se incrementará en 81,65 euros mensuales, según los cálculos de iAhorro. En el caso de una hipoteca de 350.000 euros, el incremento si se renueva este mes es de 142,9 euros mensuales.

Laura Martínez, portavoz de iAhorro, ha señalado que «el euríbor comienza a anticipar un otoño en el que el Banco Central Europeo (BCE) podría endurecer el precio del dinero».

«Los datos no apuntan a una necesidad imperiosa de endurecer la política monetaria. Aunque el crecimiento del segundo trimestre ha sorprendido al alza, sigue siendo moderado. Además, la inflación subyacente está relativamente contenida y no hemos observado efectos de segunda ronda, de momento. No obstante, cuanto más se prolongue el conflicto de Irán, más aumentarán las probabilidades de que estos últimos emerjan, complicando la convergencia de la inflación hacia el nivel objetivo», explican desde Ebury.

El analista de HelpMyCash, Miquel Riera, asegura que «el euríbor representa el interés medio al que los principales bancos de la eurozona se prestan dinero entre ellos. Por lo tanto, cuando se espera una subida de tipos por parte del BCE, este índice se adelanta y tiende al alza». Su incremento en julio responde a las expectativas de los mercados financieros, que prevén que el Banco Central Europeo incrementará sus intereses en septiembre y, quizás, otra vez más antes de que termine el año, apuntan.

«Para el euríbor, el 3% ya no es una hipótesis lejana, sino una referencia inminente. La velocidad de esta escalada evidencia que el mercado da por hecho un nuevo endurecimiento monetario del BCE. Si la presión energética persiste y septiembre trae una nueva subida de tipos, el 3% dejará de ser un techo psicológico para asentarse como el nuevo suelo técnico. Bajo este escenario, el índice tendría vía libre para escalar hacia la franja del 3,15% – 3,25% antes de que termine el ejercicio», explica Pablo Vega, experto financiero de Roams.