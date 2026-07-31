Prim factura 125,8 millones en el primer semestre y avanza con sus planes de internacionalización

El Grupo Prim ha registrado en el primer semestre de 2026 una cifra de negocios de 125,8 millones, en línea con el mismo periodo del ejercicio anterior; un resultado de explotación de 9,2 millones, un ebitda de 15,2 millones y un beneficio neto de 6,7 millones, según ha comunicado en una nota.

La compañía explica que el semestre ha estado condicionado por la menor actividad del sistema sanitario público como consecuencia de la huelga prolongada de médicos.

Prim también ha reforzado de forma significativa su estructura financiera. La deuda financiera neta se situó en una posición de caja neta de 6,2 millones de euros al cierre del semestre, frente a una posición de caja neta de 2,1 millones de euros a 31 de diciembre de 2025.

Esta evolución ha estado condicionada por la menor actividad asistencial, por el desfase temporal entre el crecimiento previsto de las ventas y la estructura desplegada para sentar las bases que faciliten la consecución del Plan Estratégico 2026-2031, así como por el mantenimiento de inversiones destinadas a impulsar el crecimiento futuro de la compañía.

Ante la ralentización temporal de la actividad como consecuencia de la huelga médica, la compañía puso en marcha medidas temporales de eficiencia y control de costes orientadas a preservar la rentabilidad y reforzar la generación de caja. La dirección considera que el retraso observado en parte de la actividad comercial tiene un carácter fundamentalmente coyuntural.

Las medidas adoptadas por la empresa persiguen mejorar la productividad y la eficiencia operativa sin afectar a las capacidades de crecimiento futuras ni alterar los objetivos de medio y largo plazo contemplados en el Plan Estratégico 2026-2031.

Durante los seis primeros meses del año, la actividad hospitalaria y asistencial programada se vio afectada por las sucesivas jornadas de huelga convocadas en el ámbito médico. Según encuestas sectoriales, más del 90% de las empresas del sector manifestó haber sufrido impactos entre el 10% y el 24%, especialmente en aquellas áreas vinculadas a consultas, procedimientos quirúrgicos y actividad hospitalaria programada. Se trata, además, de un conflicto que no se encuentra resuelto.

Uno de los aspectos más destacados del semestre para Prim ha sido la evolución de la generación de caja. El flujo de efectivo procedente de las actividades de explotación alcanzó los 14,6 millones de euros, un 75% más que en el mismo periodo de 2025.

Fernando Oliveros, consejero ejecutivo de PRIM, ha señalado que «el primer semestre ha estado marcado por circunstancias excepcionales que han afectado a buena parte del sistema sanitario y al conjunto del sector de Tecnología Sanitaria. En este contexto, hemos mantenido nuestras ventas, hemos reforzado nuestro balance y hemos dado un paso decisivo en nuestra internacionalización con la entrada en Francia. Al mismo tiempo, hemos puesto en marcha medidas temporales de eficiencia y control de costes para mitigar el impacto temporal de la menor actividad, preservando todas las inversiones estratégicas que sustentan nuestro crecimiento futuro. Seguimos avanzando en la internacionalización y en la ejecución de nuestro plan estratégico con la convicción de que los fundamentos del negocio permanecen sólidos y de que estamos bien posicionados para seguir creando valor a medio y largo plazo».

Durante el semestre, Prim ha continuado avanzando en su estrategia de crecimiento e internacionalización. En julio completó la adquisición del 100% del Grupo Impulseo, operación que supone la entrada del Grupo en Francia, un nuevo mercado en el que PRIM pasa a contar con presencia directa, y que amplía sus capacidades comerciales, digitales y formativas en el ámbito de la fisioterapia y la podología.