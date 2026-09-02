‘Vengadores: Secret Wars’ ficha a Noah Jupe: ¿a qué superhéroe interpreta el actor de ‘Hamnet’?

En apenas tres meses, se estrena en cines la esperada Vengadores: Doomsday. Esa inmediatez, sumada a las altas expectativas de su gigantesco reparto y tráilers promocionales, hacen olvidar que en realidad, sólo un año después, el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) tendrá una secuela directa que cerrará el enfrentamiento entre el grupo de superhéroes y el Dr. Doom de Robert Downey Jr. Sí, nos referimos a Vengadores: Secret Wars, la cinta que, aparte de suponer el clímax definitivo de la Fase 6, tendrá en su casting un relevo generacional para la marca. ¿La última incorporación? La joven estrella británica, Noah Jupe.

En Doomsday volveremos a ver a los héroes de siempre, con Thor (Chris Hemsworth) liderando al grupo y viviendo un resurgir del Capitán América tras la vuelta de Steve Rogers (Chris Evans). Pero, a pesar del éxito, el universo de la Casa de las Ideas necesita a nuevos rostros que perpetúen la propiedad intelectual en el cine. Ahí está la incorporación de Los 4 Fantásticos y también, la presencia de una cantera superheroica que, por el momento, ya se ha confirmado con la participación de Dominique Thorne (Ironheart), Xochitl Gomez (Miss América), Iman Vellani (Ms. Marvel) y Sadie Sink (Jean Grey), a la que hemos visto por primera vez este verano en Spider-Man: Brand New Day.

Por el momento, no se ha confirmado el papel oficial que tendría Noah Jupe, pero los principales rumores lo sitúan en el papel de Franklin Richards, el poderoso hijo de Reed Richards y Sue Storm, quien es secuestrado por el Dr. Doom al final de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (2025).

Noah Jupe: un fichaje de altura para ‘Vengadores: Secret Wars’

Sólo tiene 21 años y, sin embargo, Jupe lleva más de un lustro siendo una estrella. Debutó en series tan aplaudidas como Downton Abbey y El infiltrado, aunque pronto encontró su camino en el mundo cinematográfico, entrando de lleno en proyectos virales a la altura de Un lugar tranquilo (2018) o Le Mans ’66 (2019). Eso sí, la mayoría de la gente lo recuerda ahora por su sentida participación en Hamnet (2025).

‘Avengers: Secret Wars’: Noah Jupe Joins Upcoming Marvel Studios Movie https://t.co/y2uGXkVO6X — Deadline (@DEADLINE) September 1, 2026

Recientemente los hemos podido ver en La muerte de Robin Hood (2026) y en 2027, recuperará su papel de Marcus Abbott, el hijo menor de la familia protagonista de Un lugar tranquilo 3. Deadline fue el primer medio en dar la noticia.

De confirmarse, Jupe se reencontrará con Sink después de interpretar ambos a Romeo y Julieta en el West End de Londres, antes de verano.

¿Cuándo se estrena ‘Vengadores: Secret Wars’?

Dirigida por los hermanos Russo, Vengadores: Secret Wars llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027. Un año que traerá de vuelta otras grandes franquicias a los cines, como Star Wars: Starfighter, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum y Shrek 5.