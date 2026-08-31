Lo dice Marvel: tienes que ver ‘Vengadores: Endgame Encore’ antes de ir al estreno de ‘Vengadores: Doomsday’

Todavía quedan cuatro meses para el estreno de la esperada Vengadores: Doomsday, pero antes, en Marvel cuentan los días para el reestreno de un título fundamental para comprender los futuros acontecimientos del UCM. Vengadores: Endgame Encore es la versión actualizada de la cinta que puso el punto final –en realidad punto y seguido– a más de una década de largometrajes del género. Sin embargo, el nuevo montaje del enfrentamiento final con Thanos funcionará ahora como un puente narrativo directo, a través de secuencias añadidas que han sido diseñadas específicamente para comprender mejor este nuevo arco que llevará al conjunto de superhéroes a enfrentarse con el doctor Doom.

Aprovechando el tirón comercial de Spider-Man: Brand New Day, la cual se ha convertido ya en la tercera película más taquillera de la historia del cine, la casa de las ideas estrenará este mes de septiembre el montaje extendido del último filme que reunió al Capitán América, Thor, Iron Man y compañía. Precisamente, esa cinta es la siguiente en el escalón de los récords globales de la cartelera y, a su regreso al patio de butacas, no sólo le ofrecerá un «extra» recaudatorio, sino que además funcionará como un termómetro útil para medir la expectación que genera la próxima reunión superheroica, programada para aterrizar en los cines el 18 de diciembre.

Los hermanos Russo creen que hay que ver de nuevo ‘Endgame’

En una entrevista con Fandango, los cineastas Joe y Anthony Russo hicieron crecer de nuevo las expectativas de los marvelitas con una sentencia cargada de misterio y suspense: «Si viste Endgame cuando se estrenó originalmente (en 2019), esto no lo vas a ver venir».

De esta forma, los Russo sugieren que los viajes en el tiempo de los héroes para recuperar las gemas del infinito y la lucha final con el titán influyeron directamente en la creación del poderoso villano que en esta ocasión es interpretado por Robert Downey Jr., el anterior rostro de Tony Stark (Iron Man).

Esa idea se nos anticipa y parece confirmarse en una de las frases insignia que reveló el último tráiler de Doomsday: «Todos vosotros habéis vivido vidas robadas. Pero ahora deben devolverlas».

Es decir, la principal motivación del antagonista parece ser la de punir la alteración del destino de los héroes, quienes esquivaron a la muerte modificando el multiverso sin quizás tener en cuenta a quién perjudicaban con ello.

Vengadores: Endgame Encore tendrá un metraje extra que oscilará entre los cuatro y los siete minutos. En Marvel intentarán, con el reestreno, acercarse un poco a las cifras que ostenta la actual película más taquillera de todos los tiempos: Avatar, la cual ha recaudado, entre sus varios regresos a la gran pantalla, unos 2.923 millones de dólares.

¿Cuándo se estrena ‘Vengadores: Endgame Encore’?

Reassemble the team & relive the experience as Avengers Endgame: Encore returns to theaters September 25. Tickets now available for IMAX and Infinity Vision screens: https://t.co/pZZ4PiOyQb pic.twitter.com/2wKSVG4FLz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 25, 2026

El reestreno de Vengadores: Endgame Encore llegará a los cines de todo el mundo el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con En el corazón de la bestia de Brad Pitt, La bola negra de Los Javis y lo último de DreamWorks, La isla olvidada.