Del traje de Luis de la Fuente al Rolex de Alcaraz y la gargantilla de diamantes de Lamine Yamal en la final del Mundial

La noche de ayer, en la que España conquistó su segunda Copa del Mundo, dejó mucho más que goles, abrazos y celebraciones. También nos ofreció una imagen del estilo de algunos de los grandes protagonistas del fútbol español, donde convivieron piezas valoradas en seis cifras con un traje de apenas 200 euros. Tres escenarios distintos, tres personalidades y una misma conclusión: la moda también habla de quién eres. Mientras el balón rodaba sobre el césped, Luis de la Fuente dirigía a la selección vestido con la sobriedad que le ha acompañado durante todo el campeonato. En la grada, Carlos Alcaraz seguía atento cada minuto con uno de los relojes más deseados de la alta relojería. Y cuando ya todo era euforia, Lamine Yamal apareció para celebrar el título con un despliegue de joyas digno de una alfombra roja.

Luis de la Fuente

En una época en la que cada vez es más habitual ver a los entrenadores apostar por zapatillas, polos o sudaderas técnicas, Luis de la Fuente sigue defendiendo el traje como una extensión de su forma de entender el fútbol: clásico, sereno y elegante. Durante la final volvió a confiar en un traje azul de elPulpo, firma española de la que es embajador desde hace años. Una elección que también rompe con otro tópico: vestir bien no tiene por qué implicar un gran desembolso. El conjunto ronda los 200 euros, una cifra muy alejada de los estilismos de lujo que suelen verse en los grandes acontecimientos deportivos.

Carlos Alcaraz

Si Luis de la Fuente representó la elegancia contenida, Carlos Alcaraz puso el contrapunto con una pieza reservada para muy pocos. El tenista, que participó antes del partido en la presentación oficial de la Copa del Mundo como embajador de Louis Vuitton, disfrutó después de la final desde la grada. Allí volvió a captar la atención con uno de los complementos más exclusivos de su colección: un Rolex Cosmograph Daytona Oyster en oro Everose, valorado en más de 57.000 euros.

Lamine Yamal

Con el pitido final comenzó otra fiesta, la de los campeones. Y fue entonces cuando Lamine Yamal recuperó el estilo que le ha convertido en uno de los futbolistas con mayor personalidad fuera del campo. El joven delantero cambió la equipación por una camiseta con las dos estrellas que ya acreditan a España como bicampeona del mundo y completó el look con varias joyas de alto valor. La más llamativa fue una gargantilla personalizada compuesta por cuatro cadenas de oro rosa completamente engastadas con diamantes, una pieza cuyo precio podría situarse en torno a 150.000 euros.

Tres estilos, una misma noche

La final del Mundial dejó una imagen curiosa: el complemento más caro de la noche no estuvo sobre el césped durante el partido, sino que apareció después, en plena celebración. Tampoco el reloj más exclusivo estuvo en manos de un futbolista, sino de un espectador, aunque no cualquiera, como Carlos Alcaraz. Y, sin embargo, fue probablemente el estilismo más asequible el que permaneció durante los 90 minutos del encuentro. El traje de Luis de la Fuente, valorado en alrededor de 200 euros, demostró que la elegancia no siempre depende del precio, sino de la actitud con la que se lleva.