Un experto analiza el exclusivo anillo del Mundial 2026: «Si llega a subasta y es de Messi, podría superar los 200.000 €»

España y Argentina se enfrentan esta noche en una final en la que está en juego el trofeo más codiciado del fútbol, pero también una exclusiva que muy pocos conocen. Además de la copa, la FIFA entregará por primera vez un anillo de campeón inspirado en los míticos diseños de la Super Bowl. Una joya reservada para los vencedores del Mundial 2026 que promete convertirse en una auténtica pieza de coleccionista. Para conocer todos sus secretos, David Guerrero del Páramo, cofundador de Del Páramo Vintage, ha analizado esta exclusiva creación para COOL.

Solo por disputar la final, la Real Federación Española de Fútbol ya tiene asegurados 29 millones de euros y los jugadores recibirán alrededor de 440.000 euros cada uno. Sin embargo, el gran símbolo de la victoria será este exclusivo anillo que la FIFA ha decidido incorporar por primera vez al torneo. Un guiño al deporte estadounidense que convierte el triunfo mundialista en una experiencia todavía más exclusiva.

El Mundial 2026, organizado entre varios países de Norteamérica y Latinoamérica, ha querido rendir homenaje a una de las tradiciones más arraigadas del deporte estadounidense. Por ello, la FIFA entregará 30 anillos exclusivos de campeón a la selección que consiga levantar la Copa del Mundo 2026. Si España logra imponerse a Argentina, futbolistas como Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams o Cucurella podrían regresar a casa con una de las joyas deportivas más codiciadas del momento.

Pero la exclusividad no termina ahí. Además de los anillos destinados a los campeones, se pondrá a la venta una edición limitada de solo 2.026 unidades, en homenaje al año en el que se disputa el torneo. Una cifra muy reducida que, unida a su diseño y a la novedad que supone esta iniciativa, hará que muchos coleccionistas intenten hacerse con una pieza que apunta a agotarse en tiempo récord. No en vano, es la primera vez en la historia que la FIFA crea un anillo oficial para los campeones del mundo.

Su diseño no pasa desapercibido. De tamaño XXL, el anillo está recubierto de piedras preciosas, incorpora la Copa del Mundo en relieve en los laterales y luce en su interior la inscripción «World Cup 2026 Champions Ring», acompañada de una numeración individual que irá del 1 al 2.026. En palabras de David Guerrero del Páramo, cofundador de Del Páramo Vintage y experto en joyería: «Es un anillo claramente con inspiración en los anillos de la NFL o NBA muy típico de diseño americano, realizado en dos colores de oro amarillo y oro rosa de 18 quilates, con una selección de zafiros y diamantes naturales de gran calidad».

Respecto a su valor, el experto explica: «El precio estimado para estas piezas realmente puede llegar a ser muy subjetivo, unos 6000 €/8000 € de fabricación». Según las estimaciones conocidas hasta ahora, el precio de venta al público rondará los 12.000 euros, una cifra elevada que, aun así, muchos aficionados estarán dispuestos a pagar por hacerse con uno de los grandes objetos de deseo del Mundial 2026.

Sin embargo, el verdadero negocio podría llegar años después. En el mundo del coleccionismo deportivo, las piezas vinculadas a grandes estrellas multiplican su valor con el paso del tiempo y este anillo no parece que vaya a ser una excepción. Desde Del Páramo Vintage, acostumbrados a trabajar con subastas internacionales y joyas históricas, tienen claro el enorme recorrido que puede alcanzar esta creación.

Sobre ello, David Guerrero del Páramo asegura: «Este tipo de piezas en subastas alcanzan valores muy altos, lógicamente dependiendo de quién sea el jugador. Si pertenece a un jugador normal, podría superar los 20.000 €, pero si se subasta y pertenece a una leyenda como Messi, los valores se dispararían a cifras astronómicas por encima de los 200.000 €».

La propia FIFA ya ha confirmado que, una vez agotadas las unidades previstas para esta edición, no volverán a fabricarse más ejemplares correspondientes al Mundial 2026. Además, el organismo deja claro en su página web cuál será el futuro de esta tradición: «La tradición continuará más allá de 2026: un anillo de campeón para cada futuro ganador de la Copa Mundial de la FIFA y ediciones conmemorativas para homenajear a los campeones que les precedieron».

Todo apunta a que esta joya dará mucho que hablar. No sólo por su diseño o por los materiales con los que está elaborada, sino porque puede convertirse en uno de los objetos más codiciados del coleccionismo deportivo internacional. Si dentro de unos años uno de estos anillos aparece en una gran casa de subastas y perteneció a una leyenda del fútbol, su precio podría alcanzar fácilmente las seis o siete cifras.