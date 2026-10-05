Letizia rescata su traje de cuadros más amortizado para Finlandia y lo remata con pendientes de más de 1.500 euros

La Reina Letizia ha vuelto a tirar de fondo de armario para comenzar uno de los viajes internacionales más importantes de la agenda de Felipe VI y suyo. Los Reyes han puesto este lunes rumbo a Finlandia, un destino que no visitaba una pareja real española desde hace 37 años, cuando lo hicieron don Juan Carlos y doña Sofía en 1989. En esta ocasión, el viaje llevará a los monarcas desde Helsinki hasta Rovaniemi, en Laponia, con una agenda marcada por la situación de seguridad en el Báltico y el Ártico, pero también con espacio para la cultura y la cooperación entre ambos países. Para acompañar a Felipe VI en el inicio de este desplazamiento, Letizia ha escogido una de esas prendas que ya son viejas conocidas de su vestidor: un traje sastre de Hugo Boss en gris y estampado Príncipe de Gales que estrenó hace más de seis años y que, lejos de haber quedado olvidado en su armario, continúa recuperando para diferentes compromisos.

La elección tiene sentido tanto desde el punto de vista práctico como desde el estilístico. Para un viaje de varias horas en avión y antes de enfrentarse a una agenda oficial que irá ganando intensidad, la Reina ha apostado por un conjunto estructurado pero suficientemente cómodo, en lugar de recurrir a un vestido o a una propuesta especialmente solemne. El traje está compuesto por una chaqueta cruzada de doble botonadura, con seis botones oscuros, solapas de pico y un largo que cubre la cadera, mientras que el pantalón presenta tiro alto y una pernera ancha y recta que apenas deja ver la puntera del calzado. El tejido incorpora, además, un fino overcheck en tono gris azulado que se aprecia especialmente de cerca y que rompe la uniformidad del gris. Es precisamente ese pequeño detalle el que aporta profundidad a una pieza que, a primera vista, podría parecer mucho más sencilla.

No es la primera vez que doña Letizia demuestra que una de sus estrategias de estilo consiste en recuperar prendas que ya forman parte de su historia de vestidor. Este traje de Hugo Boss se estrenó el 16 de enero de 2020 durante una reunión de trabajo en la sede madrileña de Cruz Roja España, en el marco de unas jornadas sobre violencia de género. Desde entonces, la Reina lo ha utilizado en distintas ocasiones y lo ha ido transformando con pequeños cambios en las prendas que lo acompañan. Esa capacidad para reciclar sus looks se ha convertido en una de las señas de identidad de su armario: una misma pieza puede pasar de un compromiso de trabajo a una cita institucional o a un viaje internacional dependiendo de cómo se combine. En esta ocasión, el traje vuelve a adquirir una lectura diferente al convertirse en la primera elección de la Reina para un viaje de Estado especialmente relevante.

Para rebajar la formalidad del traje y adaptarlo al contexto de un desplazamiento, Letizia ha optado por una blusa de cuello clásico en un tejido fluido de color marfil. La camisa queda ligeramente abierta en la parte superior, con el primer botón desabrochado, un gesto que resta rigidez al conjunto y que encaja con una jornada que comienza en el aeropuerto antes de que llegue el momento de los actos oficiales. En los pies, unos botines negros de piel con tacón cuadrado y no demasiado alto completan el estilismo. Son un calzado mucho más funcional que unos salones y, al mismo tiempo, mantienen la imagen pulida que requiere una aparición pública de este nivel. El pelo, como viene siendo habitual en sus últimos compromisos, aparece recogido con una fina diadema, dejando todo el protagonismo a los pendientes dorados.

Precisamente en los complementos encontramos uno de los detalles más reconocibles del look. La Reina ha recuperado unos pendientes de Isabel Guarch con forma de hoja de palma, una pieza de inspiración mallorquina que ya había lucido anteriormente. Se trata de un diseño que incorporó recientemente a su repertorio y que vuelve ahora a aparecer en un contexto completamente diferente. Según los datos del material consultado, los pendientes están valorados en 1.550 euros y forman parte de una de las elecciones de joyería que Letizia ha ido alternando en los últimos meses. La apuesta vuelve a demostrar que la Reina no necesita estrenar constantemente accesorios para modificar el resultado de un estilismo: en ocasiones basta con rescatar una pieza de su joyero y combinarla con un traje que ya conoce todo el mundo.

El traje, además, guarda otra curiosidad relacionada con Felipe VI. En diciembre de 2025, los Reyes protagonizaron una de esas coincidencias estilísticas que rápidamente llaman la atención cuando aparecen juntos en público. Durante una reunión del Patronato de la Fundación Princesa de Girona, ambos apostaron por tonalidades grises y estampados de cuadros, de manera que sus estilismos terminaron coordinándose de forma prácticamente involuntaria. Letizia llevaba precisamente este diseño de Hugo Boss, mientras que Felipe VI también escogía un traje en una gama cromática similar. Ahora, casi un año después, la Reina vuelve a recuperar la misma pieza para acompañar al monarca en un viaje que les llevará mucho más al norte de Europa.

La agenda de los Reyes en Finlandia

Los Reyes permanecerán en Finlandia hasta el miércoles y, después de su llegada a Helsinki, será el presidente Alexander Stubb y su esposa, Suzanne Innes-Stubb, quienes les reciban en el Palacio Presidencial. Allí comenzará la parte más institucional de la visita, antes de que el miércoles la pareja real se desplace hasta Rovaniemi. En Laponia, la agenda cambiará considerablemente y estará vinculada al conocimiento del territorio y a la cultura local: está prevista una visita al Museo de Ciencia del Ártico, un encuentro con representantes del pueblo sami y una visita a la Universidad de Laponia.

La jornada incluirá también diferentes encuentros vinculados a la cooperación entre ambos países y culminará con una cena de Estado, una de las citas más esperadas por el componente protocolario y, en el caso de Letizia, por el look que elegirá para la ocasión.