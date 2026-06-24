Mucho antes de las ‘influencers fitness’, Jane Fonda creó un fenómeno mundial con su rutina de ejercicio

Puede parecer difícil de creer desde la perspectiva actual, pero durante los años setenta el mundo del fitness era muy diferente. Los gimnasios comenzaban a popularizarse, aunque seguían siendo espacios dominados casi exclusivamente por hombres. La idea de que una mujer entrenara para ganar fuerza o mejorar su condición física todavía estaba lejos de convertirse en algo habitual.

Fue entonces cuando Jane Fonda decidió abrir su propio estudio en Beverly Hills. La actriz, que había practicado ballet durante años, desarrolló un método basado en movimientos aeróbicos, ejercicios de tonificación y trabajo cardiovascular que buscaba mejorar la resistencia y fortalecer el cuerpo de una forma accesible para cualquier persona.

El éxito fue inmediato. Pero el verdadero salto llegó cuando decidió trasladar aquellas clases a los hogares mediante un formato que estaba empezando a despegar: el vídeo doméstico.

El VHS que cambió la historia del fitness

En 1982 apareció Jane Fonda’s Workout, una cinta que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores éxitos comerciales de la historia del vídeo doméstico. El fenómeno fue tan grande que llegó a superar en ventas a numerosas películas de la época y ayudó a consolidar una industria completamente nueva: la del entrenamiento en casa.

Aquellas sesiones tenían todos los ingredientes para triunfar. Había música de inspiración electrónica, una estética vibrante y un grupo de participantes que seguían cada movimiento de la actriz con precisión milimétrica. Pero detrás de la imagen divertida se escondía un entrenamiento sorprendentemente exigente.

La propuesta era sencilla: permitir que cualquier persona pudiera ponerse en forma sin necesidad de acudir a un gimnasio y sin sentirse observada o juzgada. Una filosofía que hoy parece completamente normal, pero que en los años ochenta fue profundamente innovadora.

Así era la famosa rutina de Jane Fonda

Quienes se acercan hoy a estos vídeos suelen hacerlo movidos por la nostalgia, convencidos de que encontrarán una sesión ligera y casi anecdótica. La realidad suele ser muy distinta.

La rutina comenzaba con un calentamiento dinámico que preparaba articulaciones y músculos para el trabajo posterior. A continuación llegaba una larga secuencia de ejercicios aeróbicos en la que apenas existían pausas. Saltos, desplazamientos laterales, elevaciones de rodillas y movimientos coordinados de brazos mantenían las pulsaciones elevadas durante gran parte del entrenamiento.

Después llegaba el trabajo específico de tonificación. Las piernas, los glúteos y las caderas eran protagonistas absolutos mediante elevaciones, extensiones y movimientos repetitivos que buscaban activar la musculatura profunda. También había espacio para los brazos, con círculos continuos y ejercicios de resistencia que, aunque aparentemente sencillos, terminaban generando una intensa sensación de esfuerzo.

La sesión concluía con una serie de ejercicios abdominales y una fase de estiramientos que exigía una flexibilidad considerable. De hecho, muchos de los movimientos finales siguen resultando desafiantes incluso para personas acostumbradas a entrenar con regularidad.

¿Por qué sigue funcionando más de 40 años después?

El secreto de la rutina de Jane Fonda reside precisamente en su simplicidad. No requiere máquinas sofisticadas ni tecnología avanzada. Tampoco necesita coreografías imposibles ni equipamiento costoso.

Muchos de los movimientos que popularizó continúan presentes en disciplinas actuales como el pilates, las clases de tonificación, el entrenamiento funcional o los programas cardiovasculares de bajo impacto. Lo que ha cambiado es la forma de presentarlos, pero la base biomecánica sigue siendo sorprendentemente similar.

Además, el entrenamiento combina varios elementos clave para la condición física: resistencia cardiovascular, coordinación, movilidad, fuerza muscular y flexibilidad. Una mezcla que sigue considerándose efectiva para mejorar la salud general y mantener un estilo de vida activo.