Mucho antes de las ‘influencers fitness’, Jane Fonda creó un fenómeno mundial con su rutina de ejercicio
Mucho antes de que existieran las aplicaciones de entrenamiento, los vídeos de YouTube o las clases online que permiten hacer ejercicio desde cualquier rincón del mundo, una actriz de Hollywood consiguió que millones de personas se levantaran del sofá para moverse. Con maillots de colores imposibles, calentadores de punto y una energía arrolladora, Jane Fonda transformó para siempre la forma en que las mujeres entendían el ejercicio físico. Lo que comenzó como una serie de clases de aeróbic acabó convirtiéndose en un fenómeno cultural sin precedentes que vendió millones de cintas VHS y cambió la industria del bienestar. Más de cuatro décadas después, su rutina estrella sigue despertando curiosidad y demostrando que algunos métodos nunca pasan de moda.
Cuando hacer ejercicio no era algo habitual para las mujeres