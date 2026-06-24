Ejercicio

Mucho antes de las ‘influencers fitness’, Jane Fonda creó un fenómeno mundial con su rutina de ejercicio

Jane Fonda sobre sus canas: «Estoy feliz de no teñirme, basta de tanto tiempo perdido y de químicos»

Jane Fonda critica que Barbra Streisand protagonizara el homenaje a Robert Redford: «Yo tengo más que decir»

(Foto: Amazon)
Rocío Álvarez
  • Rocío Álvarez
  • Periodista multimedia especializada en belleza, viajes y estilo de vida. Durante mis años de vida, la lectura se ha convertido en una compañera fiel y gracias a ella descubrí mi vocación: crear y transmitir a través de las palabras. Con esta convicción me matriculé para cursar Periodismo en la Carlos III y, después de años formándome, encuentro mi sitio en el mundo: COOL. ¿Mi ley de vida? Nunca desistas, porque el día que lo hagas siempre pensarás en lo que podría haber sido.

Mucho antes de que existieran las aplicaciones de entrenamiento, los vídeos de YouTube o las clases online que permiten hacer ejercicio desde cualquier rincón del mundo, una actriz de Hollywood consiguió que millones de personas se levantaran del sofá para moverse. Con maillots de colores imposibles, calentadores de punto y una energía arrolladora, Jane Fonda transformó para siempre la forma en que las mujeres entendían el ejercicio físico. Lo que comenzó como una serie de clases de aeróbic acabó convirtiéndose en un fenómeno cultural sin precedentes que vendió millones de cintas VHS y cambió la industria del bienestar. Más de cuatro décadas después, su rutina estrella sigue despertando curiosidad y demostrando que algunos métodos nunca pasan de moda.

Cuando hacer ejercicio no era algo habitual para las mujeres

 

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