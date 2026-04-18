Gaspart admite que un vicepresidente del Barça bajó al vestuario para hacer un regalo a un árbitro

Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona y hombre fuerte del equipo culé durante muchos años, ha desvelado cómo un vicepresidente del Barça bajó una vez a un vestuario para hacer un regalo a un árbitro, ya que su hijo «era muy culé».

Después de años y años en los que muchos culés señalaban, sin pruebas, que los árbitros recibían regalos del Real Madrid, ahora Joan Gaspart ha dado la vuelta a todo sin quererlo. Su confesión deja en evidencia a todos esos aficionados del Barcelona que tenían en los regalos a los árbitros un argumento. Y el mejor ejemplo ha sido el de Jota Jordi, habitual colaborador de El Chiringuito, que se quedó atónito a la confesión de Joan Gaspart.

«Yo no sé si un presidente del Real Madrid ha bajado… Lo que sí se es que un vicepresidente del Barcelona bajó al vestuario del áribtro a entregarle una camiseta del Barça para que se la entregue a su hijo porque era muy culé», dijo tal cual Joan Gaspart en el programa Solo para culés, presentado por Jota Jordi, que se quedó con cara de circunstancias ante tal declaración de Gaspart.

Cabe recordar que Joan Gaspart tuvo cargos en el Barcelona (fue hombre de confianza de Núñez durante muchos años y después presidente durante un corto periodo de tiempo) y además fue también durante un largo espacio de tiempo vicepresidente de la Federación en época de Ángel María Villar.

La confesión de Gaspart vino después de que Jota Jordi le preguntara si algún presidente del Real Madrid había hecho presión a los árbitros o si había dado algún regalo, a lo que el culé respondió en un alarde de sinceridad que no, pero que un vicepresidente del Barça sí lo hizo. Unas palabras que dejan por completo en el suelo uno de los grandes argumentos del barcelonismo, que ahora se les vuelve en contra.