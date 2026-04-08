Nueva palanca del Barça: negocia un amistoso millonario en Corea del Sur

En el Barça de Joan Laporta, las palancas se reciben como una bendición. Durante este primer mandato de la nueva era de Laporta al frente del club, las palancas han sido un motor clave, una válvula de escape ante casi cualquier problema. Es por ello que cada oportunidad de hacer negocio y percibir un importante pellizco con el FC Barcelona como herramienta, suene a palanca. Al Barça le ha llegado un ofrecimiento para jugar este verano un amistoso en Corea del Sur que puede reportar entre 9 y 10 millones de euros a las maltrechas arcas culés.

El buen rumbo deportivo del Barça en los últimos años, especialmente desde la llegada de Hansi Flick al banquillo y el despertar de jugadores como Lamine Yamal, ha vuelto a poner al equipo en el radar internacional, al menos en primera plana. Así sucede con Corea del Sur, que vuelve a apostar fuerte por el Barça, ofreciéndole una jugosa palanca de entre 9 y 10 millones de euros por un único amistoso durante la próxima pretemporada blaugrana.

Se trata de una suma importantísima para ser un único amistoso, una cuantía que reportaría algo de músculo al Barça para afrontar un mercado de fichajes que se presupone intenso y movidito, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades culés y el hecho de que coincide con el Mundial esta temporada.

La palanca de Corea del Sur, avanzada por Mundo Deportivo, está siendo valorada por el Barça por el momento, ya que a diferencia del curso pasado, este verano no se contemplaba una gira asiática con grandes desplazamientos, sino un pequeño stage cerca de España, en Inglaterra, precisamente en las instalaciones de la Federación Inglesa de Fútbol, en las proximidades de Birmingham. Es por ello por lo que la entidad blaugrana debe valorar qué pesa más, si el importante pellizco económico o el cansancio que puede generar en sus futbolistas este desplazamiento en medio de su pretemporada.

Según este mismo medio, la propuesta de amistoso de Corea del Sur no es la única que ha recibido el Barça, hay más, aunque esta sí es la más jugosa. No llega a esas cifras una proveniente de Perú, por valor de entre 7 u 8 millones de euros, una palanca también a valorar que está pendiente de la validación de los culés, aunque ésta también supone un viaje y desplazamiento exigente. Desde Marruecos ha llegado otra cifrada en 5 millones de euros, menor pellizco, pero desplazamiento corto. Muy diferente a estas es la solicitada por el Nápoles, en el Estadio Diego Armando Maradona el 1 de agosto, donde prima más la entidad y test que ofrece el club que el resultado económico.

El Barça ya realizó la pasada temporada una pequeña gira asiática por Japón y Corea del Sur, donde aprovechó para disputar diversos amistosos con clubes como el Vissel Kobe, el FC Seoul o el Daegu FC. En aquella ocasión, el viaje fue de casi dos semanas y tuvo varios desplazamientos entre medias, muy lejos de la propuesta actual surcoreana, que sería viajar para la disputa de un único amistoso.