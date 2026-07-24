Muere un trabajador tras recibir un fuerte golpe en las obras del nuevo Camp Nou

Un operario de 54 años ha fallecido este viernes después de recibir un golpe mientras trabajaba en las obras del nuevo Camp Nou. Es la primera vez que se produce un accidente laboral mortal en las obras del nuevo estadio del FC Barcelona desde que comenzaron a remodelarlo en 2013. Los Mossos d’Esquadra aseguran en un comunicado que recibieron el aviso en torno a las 15:30 horas en la comisaría de Les Corts de Barcelona.

Las obras de remodelación del Spotify Camp Nou arrancaron el 1 de junio de 2023 y en ellas han intervenido miles de trabajadores, que recientemente han completado la estructura de la nueva tercera gradería y ahora se centran, entre otros, en un anillo de compresión para sostener la cubierta del estadio barcelonista.

Según han informado los Mossos, el operario, de 54 años, habría muerto debido a un golpe mientras hacía trabajos en las obras del Camp Nou. Tras recibir el aviso de este accidente laboral, varias dotaciones de los Mossos, de la Unidad de Investigación y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se han dirigido al lugar, aunque no han podido hacer nada para salvar la vida al operario.

Siguiendo los protocolos establecidos, los Mossos d’Esquadra han comunicado este accidente laboral mortal al juzgado de instrucción en funciones de guardia y a la Conselleria de Empresa y Trabajo.