Los sanitarios valencianos han exigido en reiteradas ocasiones más seguridad en los centros de salud al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig y a la consejera de Sanidad la también socialista Ana Barceló para evitar que se produzcan más agresiones verbales y físicas así como amenazas. Sobre todo, en el ámbito de la Atención Primaria, donde hace apenas unos días, una doctora fue objeto de una agresión en un centro de salud de la localidad valenciana de Alzira por parte de dos mujeres que acompañaban a una paciente.

Se trata del último incidente de este tipo. A consecuencia de aquella agresión, la doctora tuvo que coger la baja. El mismo día de esa agresión, otra mujer amenazó a una celadora del mismo centro de salud por negarse, en cumplimiento de la ley de protección de datos, a dar a esa mujer los nombres de los médicos que ese día estaban trabajando.

El silencio de Puig, que aún no ha respondido a esta reclamación sindical, es una muestra más de la mala sintonía que las decisiones tanto de Puig como de Barceló han generado entre la Generalitat Valenciana y los profesionales sanitarios. En el caso de los médicos, además, reflejado en varias sentencias favorables a este colectivo en las últimas demandas presentadas contra la Consejería de Sanidad por la falta de elementos protección durante la pandemia y por no vacunar a los médicos de la Privada.

El caso de la doctora de Alzira es paradigmático. El informe dice que el 23% de las personas que agreden a los médicos en la Comunidad Valenciana no son pacientes, sino acompañantes de esos pacientes. No obstante, la mayor parte de los agresiones proceden de pacientes programados, según el informe: un 51%, frente a un 23% no programados. Y sólo un 3% son desplazados. Es decir, procedentes de otra Comunidad.

En cuanto a las causas que producen esas agresiones -aunque nada justifica una agresión- se encuentran también, según el citado informe, no recetar lo propuesto por el paciente, que origina el 11% de las agresiones a profesionales de la Medicina en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Todo ello, según se desprende del Informe del Observatorio contra las Agresiones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Del citado informe, se desprende, también, que el 30% de esas agresiones se produce por discrepancias por la atención médica, mientras que las causas relacionadas con el Covid apenas alcanzan el 7%.

La casuística que deriva en agresiones a profesionales médicos encuentra diferentes tipos de excusas. Los informes no acordes con las exigencias del paciente causan el 10% de las agresiones denunciadas, el mismo porcentaje que origina la demora en el tiempo en ser atendido. Las discrepancias personales también son causa de agresiones: originan un 12%. Mientras que el mal funcionamiento del centro produce un 11%.

El 89% de esas agresiones son presenciales, frente a un 11% de origen telemático. Una circunstancia que incide en esa reclamación de los sanitarios de exigir seguridad en los centros de salud. En ambos casos, la mujer sufre más agresiones que el varón. En lo presencial, un 58% las doctoras, frente a un 42% de los doctores. Y, en lo telemático, aún es más grave: un 75% las doctoras frente a un 25% de los doctores. De los agredidos, el 76% ha recibido apoyo o asesoramiento, frente a un 24% que no.