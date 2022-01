El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP CV) ha urgido a la Consejería de Sanidad valenciana del Gobierno de Ximo Puig, a que tome medidas urgentes ante el colapso que sufre esa Atención Primaria y, por tanto, los centros de salud, primera línea de atención médica en las localidades del territorio valenciano y con constante y continuado contacto con los pacientes.

Los médicos de Atención Primaria de FOMAP CV llevaban tiempo reclamando una reunión a la consejera valenciana de Sanidad Ana Barceló: hasta en tres ocasiones la habían solicitado. Querían hacer llegar a la consejera su visión y sus reivindicaciones ante la «extrema situación» que padece la Atención Primaria. En esa primera línea médica, la de los centros de salud, los problemas «largamente denunciados y sin respuesta efectiva», según han señalado en un comunicado, se unen a un elevado agotamiento físico y psicológico de pediatras y médicos de familia. Ese agotamiento se ha visto aún más agravado con el pico más alto de la crisis covid provocada por la sexta ola de la pandemia.

Barceló convocó la reunión para la tarde de ayer, martes, con menos de 27 horas de antelación. Pero los médicos, conscientes de la gravedad de la situación, acudieron en tiempo y forma y expusieron a la consejera una situación que califican de «agobiante, agotadora y desmotivadora» del trabajo realizado en la Atención primaria. También, advirtieron seriamente a la consejera de que si no se implementan medidas de gran calado el resultado será el colapso de la Atención Primaria.

Tras la reunión, los médicos mostraron su «profunda preocupación» por el presente y el futuro de la Atención Primaria valenciana. Barceló se remitió al Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2022-23, del en cuya elaboración no ha participado FOMAP, por lo que desconoce qué modelo de Atención Primaria quieren implantar desde la Administración, qué refuerzos prevé el plan y cuál será el papel que desempeñarán en ese plan los propios médicos de familia. Sostienen que Barceló no puede fiarlo todo a la implementación de un plan nacional en el que no se recoge, por ejemplo, la figura del pediatra de Atención Primaria, donde no se pone límite al número de consultas a atender por un médico ni se aborda, tampoco, la gestión apropiada de las Urgencias ni otros problemas crónicos.

Lo que sí resulta evidente es que el problema de la Atención Primaria se acrecienta. La sexta ola de la pandemia ha terminado por colapsar los centros de salud valencianos y los profesionales ya no pueden más.