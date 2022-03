Extrema tensión, miedo e inseguridad en un centro de salud de la localidad valenciana de Alzira. Una doctora resulto agredida por las acompañantes de una paciente la pasada semana, según ha denunciado hoy la Central Sindical Independiente CSIF. Los hechos han sido denunciados ante el Cuerpo Nacional de Policía y la Consejería de Sanidad. La doctora se encuentra de baja a causa de las lesiones producto de la agresión. El incidente tuvo su continuidad poco después, cuando una celadora del centro resultó amenazada por otra mujer, siempre según la versión del sindicato, que ha reclamado medidas urgentes de seguridad con el fin de proteger al personal sanitario.

Extrema tensión en la Atención Primaria de la Sanidad valenciana, que dirige la socialista Ana Barceló en el Gobierno valenciano que preside el tambien socialista Ximo Puig. Los sindicatos y los profesionales llevan tiempo advirtiendo de la situación. Y han reclamado la presencia de guardias de seguridad en las consultas. Lamentablemente, ahora, un gravísimo episodio vivido en un centro de salud de Alzira, con la agresión a una médica y las amenazas a una celadora, evidencia que esa seguridad urge: hace más falta que nunca.

Según el relato del sindicato y de fuentes próximas al caso, los hechos se produjeron hace una semana. En concreto, el pasado día 2 del presente mes de marzo en un centro de salud de la localidad valenciana de Alzira, cuando la doctora agredida salió a la sala de espera para llamar a una paciente. La citada paciente, siempre según las mismas fuentes, se encontraba sentada junto a otras 2 mujeres.

La doctora invitó a la paciente a entrar en la consulta e indicó a la acompañante que debía permanecer en la citada sala de espera. Según esta versión, fue entonces cuando la chica respondió, elevando el tono de voz, que la paciente no sabía hablar español, a lo que la doctora contestó que no había problema con el idioma. En ese momento, y siempre según las fuentes citadas, la joven golpeó con fuerza en el antebrazo de la médico y comenzó a gritar a la doctora y a insultarla. A continuación, la agarró con fuerza y la zarandeó ante la incredulidad del resto de pacientes. Fue entonces, cuando la médico pidió ayuda y solicitó a celadora que diera aviso a la Policía Nacional, ante lo cual tanto la paciente como sus 2 acompañantes se marcharon corriendo.

Las consecuencias de la agresión para la doctora fueron un fuerte dolor en el antebrazo derecho y cervicalgia derecha. La tensión nerviosa también hizo mella en la médico, que con enorme profesionalidad continuó su turno de trabajo si bien tuvo que tomar antiinflamatorios y ansiolíticos. De inmediato, la Policía Nacional se presentó en el lugar de los hechos para comenzar su labor de investigación.

Pero el incidente no acabó ahí. Poco después de que los agentes se hubieran marchado, acudió a la consulta otra mujer, que se interesó por los nombres de los médicos de guardia. La celadora le respondió que no podía trasladar esa información porque es confidencial y está prohibido facilitarla a los usuarios del sistema. Pero la mujer no cejó en su empeño y terminó por amenazar a la celadora: «Ya me enteraré del nombre de las médico…., y del tuyo también», espetó a la celadora, según las citadas fuentes.

La indignación entre los sanitarios con Ana Barceló es muy grande. Y se ha hecho eco de ella el sindicato CSIF, que no sólo ha denunciado la agresión públicamente, sino que también ha reclamado a la Consejería medidas urgentes para garantizar la seguridad en los centros de Salud. Además, ha recordado que el pasado mes de enero ya instó por escrito a la citada consejería a que informara y explicara qué medidas pensaba adoptar ante los insultos y agresiones que se reproducen en la Atención Primaria del sistema valenciano de Salud, sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta. Y ha subrayado también que lo ocurrido en Alzira se produce en un «contexto de tensión creciente» por lo que urge a tomar medidas inmediatas.